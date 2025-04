Örömködve kommentálta András brit herceg volt barátnője Virginia Giuffre halálhírét

„Amikor a hazugságok utolérnek, nincs kiút” – ezt írta Lady Victoria Hervey, András brit herceg egykori barátnője az Instagram-oldalán egy 24 óra alatt eltűnő bejegyzésben. A megjegyzéshez egy képernyőfotót is párosított, ahol az egyik újság beszámol Virginia Giuffre halálhíréről. A modell bejegyzése után rengetegen kiakadtak a közösségi médiában, mire Hervey egy újabb bejegyzéssel rukkolt elő, amiben már azt írta, hogy szünetelteti a Virginia Giuffre-jal kapcsolatos posztokat. Ugyanitt még hozzátette, hogy az öngyilkosság a körülményektől függetlenül mindig tragikus, bárki követi el. A The Sun hívta fel közben arra a figyelmet, hogy hiába a későbbi bejegyzés, az eredetit nem törölte András brit herceg korábbi barátnője.

Lady Victoria Hervey nem először tett a közösségi médiában megkérdőjelezhető véleményt a Jeffrey Epsteint és András herceget szexuális erőszakkal vádoló nővel kapcsolatban.

Amikor Virginia Giuffre közzétett egy fotót magáról, miután autóbalesetet szenvedett, Hervey úgy reagált, „karma”.

A The Daily Mail eközben újabb részleteket közölt a nő haláláról. Az ausztrál rendőrség hivatalos közleményében azt állította, hogy nincsenek gyanús körülmények, a brit lap azonban „dermesztő részletekről” ír. Ezek a részletek annyit árulnak el, hogy Giuffre halála előtt pár órával egy ismeretlen férfi és nő érkezett a házhoz egy fekete pick-up autóval, amelyről úgy vélik, hogy Giuffre férjének a tulajdona. A férfi kezében több süteményesdobozzal érkezett, míg az ismeretlen nő kapucnit a fejére húzva lépett be a házba, így róla nem is tudtak olyan képet készíteni, amin látszik az arca.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Virginia Giuffre pénteken este saját kezével vetett véget életének. A 41 éves nő, háromgyermekes családanya azzal vált ismertté, hogy korábban Jeffrey Epsteint és András brit herceget vádolta szexuális erőszakkal. Virginia Giuffre 2021-ben indított polgári pert András herceg ellen New Yorkban, a vádirat szerint a brit királyi család tagja három alkalommal bántalmazta őt szexuálisan. A herceg tagadta a vádakat, ugyanakkor a nő közölte, hogy Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell mutatta be András hercegnek, majd szexuális aktusra kényszerítették.

2022-ben ugyanakkor peren kívül megegyezett egymással a nő és a yorki herceg, az amerikai milliárdost és volt barátnőjét pedig 20 éves börtönbüntetésre ítélték kiskorúak szexkereskedelmének vádjával. Jeffrey Epsteint 2019 júliusában tartóztatták le az amerikai hatóságok, majd vádat emeltek ellene, de elkülönített zárkájában öngyilkos lett.