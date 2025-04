Jóval többen haltak meg az iráni robbanásban, mint ahogy azt először gondoltuk

Hoszein Zafari, az iráni válságkezelő központ szóvivője az ILNA iráni hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a konténerekben – feltehetően nem megfelelően – tárolt vegyi anyagok robbanhattak fel. Zafari szerint a válságkezelő központ vezetője korábbi helyszíni ellenőrzések során figyelmeztette a kikötőt, és jelezte, hogy veszélyt jelenthetnek az ott tárolt anyagok.

Az iráni kormány szóvivője annyit közölt: bár nem kizárt, hogy a vegyi anyagok okozták a robbanást és az azt követő tüzet, egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, mi állt pontosan a háttérben. Az állami televízió kizárta, hogy valamilyen energetikai infrastruktúra miatt következett be a robbanás, illetve, hogy az energetikai infrastruktúra károsodott volna. Maszúd Peszeskján iráni elnök elrendelte, hogy indítsanak vizsgálatot az ügyben.

26 kilométerrel odébb is hallani lehetett a robbanást

A Sahíd Radzsí nevű kikötő az Iránba irányuló konténerszállítmányok fő rakodóhelye, ahol évente mintegy 80 millió tonna árut kezelnek, emellett olajtartályokkal és egyéb petrolkémiai létesítményekkel is rendelkezik. A közösségi médiában közzétett videókon sűrű, fekete füst gomolygott a robbanás után. Több kilométeres körzetben betörtek az épületek ablakai a detonáció erejétől, és a robajt a kikötőtől 26 kilométerre délre fekvő Kesm szigetén is hallani lehetett. A robbanás után keletkezett tűz oltása még vasárnapra virradóra is zajlott, helikopterekről és repülőgépekről zúdítottak vizet a lángokban álló területre.

A hajózási biztonsággal foglalkozó Ambrey brit magáncég közölte: az eset hátterében az állhat, hogy nem megfelelően kezelhették a ballisztikus rakéták előállításhoz szánt szilárd üzemanyagot, amely márciusban érkezett a kikötőbe. Az Ambrey értesülései szerint ammónium-perklorát érkezett két hajón Iránba Kínából.

Ahogyan arról beszámoltunk, szombat reggel eddig tisztázatlan okokból robbanás rázta meg Irán legnagyobb kereskedelmi kikötőjét. Az áruforgalmat leállították a kikötőben a robbanás után, amely azon a napon történt, amikor Irán megkezdte a nukleáris tárgyalások harmadik fordulóját az Egyesült Államokkal Ománban.