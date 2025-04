A világsajtót is bejárta két évvel ezelőtt a brazil zavargásokról készült felvételek, amelyeken Justitia szobra látható, rajta egy felirattal: „vesztettél, idióta”. A szöveget egy nő írta fel a saját rúzsával, amivel a brazil választások miatt kirobbant zavargások egyik jelképévé is vált, még maga Jair Bolsonaro volt kormányfő is posztolt róla, neki, és a többi tüntetőnek is amnesztiát követelve.