Erdő Péter először beszélt Ferenc pápáról a temetés után, Rómában misézett a bíboros

A pápa temetése óta először találkozott a hívekkel Erdő Péter esztergom–budapesti érsek, aki vasárnap Rómában tartott szentmisét a helyi magyar közösségnek, ahol az isteni irgalmasság mellett kitért Ferenc pápára is. Szentbeszédében értelmezte a hitetlenkedő Szent Tamás apostol cselekedetét, valamint a bűnbocsánat szerepéről is beszélt.

Szombaton temették el Ferenc pápát. A temetésen világi és egyházi vezetők egyaránt részt vettek, köztük a pápaságra esélyesnek tartott Erdő Péter esztergom–budapesti érsek, bíboros is, aki vasárnap a római magyar közösséggel találkozott.

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Erdő Péter esztergom–budapesti érsek, bíboros

A magyar bíboros szentmisét is bemutatott a római Santo Stefano Rotondóban az isteni irgalmasság vasárnapján. Erdő Péternek ez volt az első megszólalása Ferenc pápa temetése óta, szentbeszédében is utalt a húsvéthétfőn elhunyt katolikus egyházfőre. A szentmisét követően a Rómában élő magyarok számára agapét, szeretetvendégséget is tartottak, ahol beszélgettek az érsekkel, valamint sokan szelfit is készítettek vele − tudtuk meg az érsek titkárától.

A helyszín azért is különleges, mert a Santo Stefano Rotondo Mindszenty József bíboros címtemploma volt, emiatt minden hónap utolsó vasárnapján magyar misét mutatnak be a templomban.

Először beszélt Erdő Péter Ferenc pápáról a temetés után

Erdő Péter szentbeszédében először utalt arra, hogy Szent II. János Pál pápa nyilvánította húsvét második vasárnapját az isteni irgalmasság vasárnapjává, melyet 2025-ben a jubileumi szentév keretében ünnepelnek a keresztény hívek. Az esztergom–budapesti érsek megemlítette, hogy váratlan volt a szentatya halála, de szombaton az egész bíborosi testület és a jelen lévő hívők is imádkoztak lelki üdvéért, és hálát adtak Istennek pápaságáért.

A társadalmi igazságosság, az élet peremére sodródott emberek szeretete, a teremtett világért érzett felelősség olyan gondolatok, amelyek eljutottak az egész emberiség szívéhez. A temetés alkalmából az ő számára is kértük Isten irgalmát és az örök üdvösséget

− emelte ki Erdő Péter homíliájában.

A szentbeszédben az irgalmasságról és az evangéliumban hallott Szent Tamás apostol történetéről is beszélt. Előbbiről elmondta, hogy a feltámadt Krisztus üdvözlése az Isten és ember közötti kibékülésre utal, valamint hogy Jézus halála és feltámadása megváltást szerzett az emberiség számára. „A bűnbocsánat értelmében beszél az irgalomról és irgalmasságról. Isten Jézus érdemeire való tekintettel többet ajándékoz az embereknek, amit kiérdemelhetnének. A legnagyobb ajándék ugyanis maga a Szentlélek.”

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Erdő Péter esztergom–budapesti érsek, bíboros

Utóbbiról Erdő Péter elmondta, hogy ez egy különleges állomása ennek a csodálatos folyamatnak, amely a vasárnapi evangéliumban is szerepel, melyben Jézus rálehel tanítványaira, akárcsak Isten a teremtéskor az első ember orrába. Jézus Krisztus új emberré tette az apostolokat, Isten pedig az élettelen anyagot tette elevenné, értelmes lénnyé. A tanítványoknak pedig az lett a feladata, hogy a föld minden népéhez eljuttassák az örömhírt és a Szentlélek megújító erejét − fogalmazott a magyar bíboros.

A szentbeszédben Szent Tamás esetére is kitért, aki nem hisz az apostolok elbeszélésének, nem hiszi el, hogy Jézus személyes testi valóságában megjelent. Ugyanakkor nem derül ki az evangéliumból, hogy a hitetlenkedő apostol eleget tett-e Jézus Krisztus felszólításának, és megérintette-e oldalát, vagy csak egyszerűen hitt abban, hogy látta, és elismerte Istennek. Ezt a nyitottságot kéri Erdő Péter a mai emberektől is.

Homíliája végén pedig az irgalmasságért való hálára utalt, és nagy ajándéknak nevezte, hogy a gondviselés Ferenc pápát adta az egyháznak, valamint felszólította a híveket a szentévi zarándoklatokon való részvételre és imádkozásra a szentatyáért.