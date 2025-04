Lefotózták Orbán Viktort a római éjszakában

A világ számos vezetőjéhez hasonlóan a magyar miniszterelnök is részt vett Ferenc pápa szombati temetésén. Orbán Viktort a gyászszertartásra elkísérte a felesége is, akivel tettek egy sétát Róma történelmi belvárosában, erről pedig valaki készített egy lesifotót.

A Welcome to Favelas olasz portál az Instagram-oldalán közölt két fotót Orbán Viktorról és feleségéről, Lévai Anikóról, amint az olasz főváros történelmi központjában sétálgatnak. A fotók tanúsága szerint a kormányfő és felesége a Via dei Condotti utcában néztek szét. A Via dei Condotti az egyik leghíresebb római utca, a Piazza di Spagna térről indul, ahol a Spanyol lépcső is található.

Orbán Viktor a katolikus egyházfő temetése után azt mondta, hogy a szentatya a barátja volt, és nagyon sokat köszönhet neki. „Fölbujtóm, bátorítóm, biztatóm minden békekezdeményezésben” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy nemcsak neki, hanem Magyarországnak is a barátja volt Ferenc pápa.

A temetésen a magyar delegáció tagjaként részt vett még Sulyok Tamás köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, de Magyar Péter is jelen volt európai parlamenti képviselői tisztségében a szertartáson. Ferenc pápa temetését élőben közvetítettük az Indexen, tudósításunk ide kattintva érhető el, videót is tartalmazó összefoglaló írásunk pedig itt olvasható el.