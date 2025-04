Rekordáron kelt el egy Titanicon írt különös levél, mutatjuk, mi áll benne

Archibald Gracie ezredes levelét egy névtelen vevő vásárolta meg vasárnap a wiltshire-i Henry Aldridge and Son aukciósháznál, ötször magasabb áron, mint a várható 60 ezer font (csaknem 29 millió forint), így körülbelül 143 millió forintnyi értékben vásárolták meg – írja a BBC.

A levél 1912. április 10-én kelt, azon a napon, amikor Southamptonban felszállt a Titanicra és 5 nappal azelőtt, hogy elsüllyedt. Gracie ezredes egyike volt annak a körülbelül 2200 utasnak és legénységnek a Titanic fedélzetén, amely New Yorkba indult. Több mint 1500-an haltak meg a katasztrófában.

A levélről ismert, hogy a C51-es kabinban íródott, illetve április 11-én, Írországban adták fel, április 12-én pedig már Londonban volt. A levelet „profetikusnak” minősítették, ugyanis Gracie ezredes egy ismerősének úgy ír, hogy:

Gyönyörű a hajó, de megvárom az utam végét, mielőtt ítéletet mondanék felette.

Az árverésvezető elmondta, hogy ez a valaha volt legmagasabb ár, amit egy Titanicon írt levélért kifizettek. A szerencsétlenséget követően az ezredes könyvet írt a Titanicon megélt élményeiről The Truth About The Titanic néven, ami az egyik legismertebb beszámoló lett a témában, ahol többek között azt is elmeséli, miként élte túl a jégheggyel való ütközést egy felborult mentőcsónakra kapaszkodva.

Bár Archibald Gracie ezredes túlélte a katasztrófát, egészségét súlyosan megviselte a hipotermia és a súlyos fizikai sérülések. 1912. december 2-án kómába esett és két nappal később a cukorbetegségének szövődményeibe halt bele.