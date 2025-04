Donald Trump tűzszünetre szólította fel Oroszországot, Ukrajna a Krímmel fizethet a békéért

Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt arra szólította fel Oroszországot, hogy haladéktalanul állítsa le az ukrajnai katonai támadásokat. Az Egyesült Államok államfője a nyilatkozatában egyúttal azt is sugallta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lehet a Krím félsziget átadására egy Moszkvával kötendő békemegállapodás részeként.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel az ukrajnai támadásokkal, és azt sugallta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész feladni a Krímet az Oroszországgal kötendő békeegyezmény áraként – írja hétfői cikkében a Reuters. Az amerikai államfő vasárnap a New Jersey-ben adott nyilatkozatában csalódásnak nevezte, hogy Oroszország folytatta a támadásokat, és kiemelte, hogy az ukrán elnökkel szombaton, a Vatikánban tartott négyszemközti találkozója jól sikerült.

Az Egyesült Államok elnöke arra az újságírói kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij kész lenne-e feladni az Oroszország által 2014-ben elfoglalt fekete-tengeri Krím félszigetet egy esetleges orosz–ukrán békeegyezmény részeként, úgy fogalmazott: „Azt hiszem, igen. Nézze, a Krím 12 évvel ezelőtt volt.” Az amerikai államfő demokrata elődeit, Barack Obamát és Joe Bident hibáztatta, amiért hagyták Oroszországnak, hogy „egyetlen lövés nélkül” elfoglalja a területet.

Ne beszéljen nekem a Krímről. Beszéljenek Obamával és Bidennel a Krímről. És ne feledjék, ez Biden és nem Trump háborúja. Azért jöttem, hogy megpróbáljak megoldani egy problémát. És a probléma az, hogy nagyon sok embert ölnek meg

– fogalmazott Donald Trump, aki Volodimir Zelenszkijt „nyugodtabbnak” látja, és szerinte az ukrán elnök „megérti a képet, és alkut akar kötni”.

A három éve tartó ukrajnai háború befejezésére vonatkozó amerikai javaslatok része, hogy az Egyesült Államok elismeri az egyes ukrán területek feletti orosz ellenőrzést, míg az európai és ukrán ellenjavaslatok a területekről szóló részletes vitát a tűzszünet megkötése utánra halasztják. Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap azt mondta, hogy a Trump-kormányzat felhagyhat a megállapodás közvetítésére tett kísérleteivel, ha Oroszország és Ukrajna nem lép előre az ügyben.

„Putyin csak hiteget engem”

Donald Trump szombaton részt vett Rómában Ferenc pápa temetésén, ahol rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Mint írtuk, még aznap délután közösségi oldalán bírálta Vlagyimir Putyint a civil területek elleni támadások miatt, és hangsúlyozta, szerinte Joe Biden és Barack Obama felelősek a háborúért, ő csak rendbe próbálja tenni elődjei „zűrzavarát”.

Semmi oka nem volt Putyinnak, hogy az elmúlt napokban rakétákat lőjön civil területekre, városokra és falvakra. Ez arra késztet, hogy azt gondoljam, talán nem akarja leállítani a háborút, csak hiteget engem

– jelentette ki az amerikai elnök, hozzátéve, hogy emiatt talán másképp kellene kezelnie az orosz elnököt, esetleg „banki” vagy „másodlagos szankciókkal”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn egyoldalú tűzszünetet hirdetett a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából. Az elrendelt meglepetésszerű 3 napos tűzszünet május 8. és 10. között lép életbe a Kreml tájékoztatása szerint. „Oroszország úgy véli, hogy az ukrán félnek követnie kellene ezt a példát. A tűzszünet ukrán fél általi megsértése esetén az orosz fegyveres erők megfelelő és hatékony választ fognak adni” – tették hozzá. Oroszország elnöke korábban egyoldalú tűzszünetet hirdetett az energetikai infrastruktúra elleni támadásokra is.

Az ukrajnai háborúról percről percre tudósítunk a háború kitörése óta, kövesse velünk az Index élő hírfolyamát erre a linkre kattintva.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Ferenc pápa temetésén a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2025. április 26-án. Fotó: Office of the President of Ukraine / Getty Images)