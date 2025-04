George Clooney feleségét kitilthatják az Egyesült Államokból

Amal Clooney neve felkerülhetett azok listájára, akiket az Egyesült Államok szankciókkal sújthat a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) munkájában való részvételük miatt – írja a HVG olasz forrásokra hivatkozva. A 47 éves brit–libanoni állampolgárságú emberi jogi ügyvéd, aki George Clooney felesége, azért kerülhetett célkeresztbe, mert együttműködött a hágai bírósággal abban a nyomozásban, amelynek eredményeként elfogatóparancsot adtak ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen a Gázai övezetben elkövetett háborús bűnök vádjával.

Korábban a Financial Times is arról írt, hogy a londoni külügyminisztérium több, a büntetőbíróságnak dolgozó ügyvédet is figyelmeztetett, hogy retorziókkal kell számolniuk. Az amerikai szankciók beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelenthetnek, nemcsak Clooney, hanem több más jogi szakértő, köztük Adrian Fulford volt bíró és Danny Friedman esetében is.

Trump februári rendeletére épülő lépések

Donald Trump amerikai elnök február 6-án írt alá egy rendeletet, amely lehetővé teszi szankciók kivetését azokra a nem amerikai állampolgárokra, akik segítették a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját. A rendeletben konkrétan Karim Khan, a bíróság főügyészének neve szerepelt, de az elnök 60 napos határidőt adott arra, hogy ajánlásokat kapjon további szankcionálandó személyekről.

Bár ez a határidő április 7-én lejárt, és hivatalosan nem jelentettek be újabb szankciókat, a Financial Times szerint a brit kormánynak jó oka van feltételezni, hogy George Clooney felesége is azok között lehet, akik ellen hamarosan korlátozó intézkedéseket hozhatnak az amerikai hatóságok.

A háttérben a Netanjahu elleni eljárás áll

A konfliktus hátterében a Nemzetközi Büntetőbíróság 2024 novemberi döntése áll, amikor elfogatóparancsot adtak ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, korábbi védelmi miniszter, valamint a Hamász tisztviselői ellen. A döntést Szijjártó Péter külügyminiszter is „szégyenteljesnek” nevezte, és amikor Netanjahu nemrég Magyarországra látogatott, nem tartóztatták le.

Mint ismert, korábban a Nemzetközi Büntetőbíróság magyarázatot kért Magyarországtól a letartóztatás elmaradása miatt, mire a magyar kormány bejelentette, hogy kilép a nemzetközi szervezetből.

Amal Clooney nemzetközileg elismert emberi jogi ügyvéd, aki korábban számos háborús bűnökkel és emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos ügyben képviselt áldozatokat, valamint tanácsadóként dolgozott az ENSZ-nek és több kormánynak is.