Itt az újabb megállapodás, Ukrajna óriási engedményt kapott Amerikától

Észak-Korea most először hivatalosan is megerősítette, hogy katonákat küldött Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborúban. Az észak-koreai hadsereg az állami KCNA hírügynökségen keresztül jelentette be, hogy katonáik segítettek az orosz erőknek „teljesen felszabadítani” a kurszki határrégiót, Kim Dzsongun vezető utasítása alapján – írja a BBC.

A bejelentés mindössze néhány nappal azután történt, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök méltatta az észak-koreai katonák „hősiességét” – ez volt az első alkalom, hogy Moszkva nyilvánosan elismerte részvételüket a konfliktusban.

Nyugati tisztségviselők korábban arról tájékoztatták a BBC-t, hogy becslésük szerint a bevetett 11 ezer észak-koreai katona közül legalább 1000 életét vesztette három hónap alatt. A KCNA közleménye szerint a csapatok bevetése a Phenjan és Moszkva közötti kölcsönös védelmi szerződéssel összhangban történt. „Azok, akik az igazságért harcoltak, mind hősök és a haza becsületének képviselői” – nyilatkozta Kim a hírügynökség szerint.

Az észak-koreai hírügynökség kiemelte, hogy Észak-Korea és Oroszország „szövetséget és testvériséget” demonstrált Kurszkban, és hogy a „vérrel bizonyított barátság” nagyban hozzá fog járulni a kapcsolat „minden módon történő kiterjesztéséhez”. Hozzátette, hogy Észak-Korea ismét támogatni fogja az orosz hadsereget, ha szükséges.

A jelentés nem tért ki arra, mi fog történni az észak-koreai csapatokkal a kurszki küldetésük befejezése után, és hogy visszatérhetnek-e hazájukba.