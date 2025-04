Leslie Mandoki: Friedrich Merz akár Európa új politikai vezető alakjává is válhat

Leslie Mandoki véleménycikkében erős kritikával illette Saskia Esken SPD-elnököt, aki pártja történelmi mélypontot jelentő választási eredménye ellenére is rendkívüli befolyásra tett szert. A zenész megjegyezte, hogy az SPD mindössze 16,4 százalékos támogatottsággal hét miniszteri pozíciót szerzett, ami 664 milliárd eurós költségvetési forrás feletti rendelkezést biztosít számukra, szemben a CDU jóval korlátozottabb, 100 milliárdos mozgásterével.

A magyar származású művész élesen kritizálta a választási ígéretek gyors feladását, különösen a Taurus cirkálórakéták kérdésében. Kiemelte, hogy a választási program szerint az SPD nem akarta a rakétákat Ukrajnába szállítani, de a leendő kancellár most szeretné ezekkel megsemmisíttetni a kercsi hidat Oroszország és a Krím között.

Mandoki arról is írt, hogy 22 évesen érkezett illegális bevándorlóként Németországba, anélkül, hogy egy szót is beszélt volna németül, és már akkor is úgy gondolta, hogy „az integráció a bevándorlók kötelessége”.

A zenész kitért a németországi lakhatási válságra is, amelyet konkrét példával szemléltetett: „Ha például egy ápolónő és egy tűzoltó, akik mindketten München, Hamburg vagy Frankfurt belvárosában dolgoznak, közösen alapítanak családot három gyermekkel, és a munkahelyük közelében szeretnének élni, akkor teljesen normális fizetésükből biztosan nem engedhetik meg maguknak a megfelelő lakást ezekben a városokban. Ez a mi szociális problémánk.”

A Mandoki Soulmates alapítója hangsúlyozta, hogy Németország számára a képzett emberek jelentik a legnagyobb értéket nyersanyagokban szegény országként. Ezért kritizálta a Baloldali Párt elnökének javaslatát a házi feladatok eltörléséről, amely szerinte súlyos támadás a teljesítmény elve ellen.

Ez helytelen. Én a létező szocializmusban nőttem fel, és még ott sem történhetett volna meg ilyen támadás a teljesítményelv ellen, legalábbis nem az iskolában

– jegyezte meg.

A cikk végén Mandoki reményét fejezte ki, hogy Friedrich Merz mint jövőbeli kancellár Európa vezető politikai alakjává válhat a jelenlegi geopolitikai helyzetben. „A jelenlegi európai helyzetben – az Egyesült Államokhoz való feltétel nélküli kötődés nélkül, de egy gyengélkedő francia elnökkel, Emmanuel Macronnal, egy brexitsérült Angliával és a jobboldali-nacionalista, Trump-barát Giorgia Melonival Olaszországban – az új német kancellár, Merz akár Európa új politikai vezető alakjává is válhat, ha az összekötő, nem pedig a megosztó elemekre helyezi a hangsúlyt.”

„Reméljük, hogy ez alkalommal nem rontjuk el újra” – zárta gondolatait, utalva arra, hogy 1989 után Európa eltékozolta a lehetőségeit. „Nem az a fontos, hogy a megtakarított pénzt már most elmulassuk, hanem hogy a következő generációk számára élhető jövőt építsünk Európában.”