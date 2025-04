Újabb határátkelők létrehozását tervezi a kormány Magyarország és Szlovákia között

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy Magyarországnak és Szlovákiának is az az érdeke, hogy Európa egyik leghosszabb határa ne szétválassza, hanem összekösse a két országot – írja az MTI. Kiemelte, hogy ezen a 654 kilométeres határon korábban mindössze 22 átkelési pont volt, Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök megállapodása nyomán azonban ezek számát mára negyvenre sikerült emelni.

Ez jó mindenkinek, jó a magyaroknak, jó a szlovákoknak, jó a Felvidéken élőknek, jó a két gazdaságnak. Ezért ma az a döntés született, hogy ennek az átfogó, határátkelőhelyek számának növelésére irányuló megállapodásnak megnyitjuk a második fejezetét is

– fogalmazott a miniszter.

Tájékoztatása szerint ennek értelmében a felek megkezdik három újabb híd tervezését: egy teherautók áthaladására alkalmas híd tervezését Esztergom körzetében, egy kerékpárosok és gyalogosok számára használható híd tervezését Dunakilitinél és egy hidat a Tiszán, Ágcsernyőnél.

Arra is kitért, hogy négy új út építésének a tervezését is megkezdik: „Egyrészt az M2-es autópálya észak felé történő továbbvitelét kezdjük el gyorsan tervezni, illetve három kisebb utat Ipolyvecénél, Zabarnál és Vámosmikolánál tervezünk megépíteni. Emellett több régi átkelő felújítására is sor kerül, például Győr körzetében a Vámosszabadinál lévő híd felújítására is sort kell majd keríteni”.

Illetve fontosnak nevezte a határ menti mentési és egészségügyi ellátási együttműködés létrehozására vonatkozó közös szándék megerősítését. „Ugyanis mind Magyarország, mind Szlovákia számos pontján előállt az a helyzet, hogy a legközelebbi mentőállomás vagy a legközelebbi jól felszerelt modern kórház a határ túloldalán sokkal közelebb van, mint a saját ország területén”. Erre példaként hozta fel, hogy ha valakit hétvégén ügyeletre kell vinni Komáromban, akkor Tatabánya, Győr jöhet szóba leginkább, miközben a Duna túloldalán található Dél-Szlovákia egyik legmodernebb kórháza, és ugyanez a helyzet a közös határ több pontján egyik vagy másik irányban.

Közölte, hogy Magyarország abszolút érdekelt a sikeres visegrádi együttműködésben, ennek köszönhetően ugyanis számos kritikus fontosságú eredményt el tudtak érni az ebben részt vevő országok Európában, amelyekre egyedül nem lettek volna képesek.

Orbán Viktor a szlovák kormányfővel tárgyalt

Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt Orbán Viktor hétfőn. A találkozót követő sajtótájékoztatón a szlovák kormányfő köszönetet mondott a magyar miniszterelnöknek, amiért a két ország között ilyen pozitív és problémamentes a kapcsolat. Fico kiemelte, hogy közös álláspontot képviselnek az amerikai béketárgyalások és a migráció kérdésében. Kitért arra is, hogy mindketten régóta tevékenykednek a politikában, ellenfeleiknek pedig az üzente, „sok energiánk van még” – majd matadoroknak nevezte magukat.

A magyar miniszterelnök megerősítette kollégája állítását, miszerint jelenleg a legjobb a két ország közötti kapcsolat, és több új határátkelő megépítését is bejelentette. Szerinte amióta megkezdődtek az amerikai béketárgyalások, azóta csökkent a háború eszkalációja, a békét pedig Brüsszelnek is képviselnie kellene.

A sajtótájékoztatóról bővebben itt olvashatnak.