A Wizz Air törölte a Lisszabonból Budapestre tartó járatát a nyugat-európát sújtó áramszünet miatt

A Spanyolországot és Portugáliát, valamint Franciaország déli részeit érintő áramszünet a légiközlekedésben is fennakadásokat okoz, amely miatt a Wizz Air Lisszabonból Budapestre tartó járatát törölni kellett – közölte a légitársaság.

A légitársaság már közvetlenül tájékoztatta azon érintett utasait, akik a weboldalon, illetve applikáción keresztül intézték foglalásukat. Emellett a Wizz Air azonnal felvette a kapcsolatot a vele partneri kapcsolatban álló lisszaboni szállodákkal is, azonban minden hotel teltházas. Ezért a Wizz Air arra kéri utasait, hogy próbáljanak maguknak szállást intézni, amelynek költségét számla ellenében a légitársaság megtéríti. A fejleményekről a Wizz Air folyamatosan tájékoztatni fogja utasait.

Kiterjedt áramszünet sújtja Spanyolország, Portugália területeit, beleértve a két fővárost, Madridot és Lisszabont is, ami miatt több ezer utast kellett evakuálni a metrókból. A leállás hatásai Franciaország egyes területeire is kiterjedtek. A spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Red Eléctrica közölte, hogy együttműködik az energiaszolgáltató vállalatokkal az áramellátás helyreállításán. Spanyol médiajelentések szerint a leállásban olyan nagyvárosok is érintettek, mint Sevilla, Barcelona és Valencia.

A távközlési hálózat kritikus helyzetben van

Pedro Sánchez spanyol kormányfő szerint egyelőre nincs meggyőző információ az áramszünet okáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a távközlési hálózat kritikus helyzetben van, s felszólította az embereket, hogy a telefonokat felelősségteljesen és csak rövid beszélgetésekre használják.

Hozzátette, hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is, és egyelőre nem merültek fel közbiztonsági problémák. Sánchez egyben köszönetet mondott Franciaország és Marokkó kormányainak, amelyek árammal segítették az északi, illetve déli régiókban helyreállítani az áramszolgáltatást Spanyolországban.

A portugál nemzeti kiberbiztonsági központ közölte, hogy az áramkimaradás nem kibertámadás eredménye volt, korábban António Costa, az Európai Tanács portugál elnöke és Luís Montenegro portugál miniszterelnök is hasonló nyilatkozatot tett.

Sajtójelentések szerint az európai áramhálózattal lehetnek gondok, illetve felmerült, hogy egy délnyugat-franciaországi tűznek is köze lehet a problémához. Az Alaric-hegyen tomboló lángok ugyanis megrongáltak egy magasfeszültségű vezetéket Perpignan és Narbonne között.