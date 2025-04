Kristi Noem a családjával húsvétvasárnap tért be a Capital Burgerbe, amely alig másfél kilométerre van a Fehér Háztól. A táskáját, amint azt a hölgyek gyakran megteszik, maga mellé tette, az étterem padlójára.

Az eltűnését csak akkor vette észre, amikor távozni készültek.

Önmagában a Gucci válltáska a New York Post szerint 4400 dollárba, csaknem 1,6 millió forintba kerül, a benne levő, 600 dolláros Clémence tárca – a Louis Vuitton terméke – pedig további 3000 dollárt, közel 1,1 millió forintot rejtett készpénzben. Noem a retikülben őrizte egyéb személyes tárgyai mellett hitelkártyáit, jogosítványát, útlevelét, miniszteri igazolványát, és persze lakáskulcsát.

Mindez szőrén-szálán eltűnt, ami azért is szokatlan, mert az 53 éves, volt dél-dakotai kormányzó belbiztonsági miniszterként a titkosszolgálat munkáját is felügyeli. Személyi védelemre jogosult, de nem derült ki, hogyan kerülte el testőrei figyelmét az arcátlan lopás, amit az étterem biztonsági kamerái is megörökítettek.

A tolvaj, egy fehér férfi egy N95-ös sebészmaszkkal takarta el az arcát. Sötét nadrágot viselt, szőrmegallért, a szemébe pedig egy baseballsapkát húzott.

A felvételeken látszik, hogy céltudatosan közeledett Noemhez azok után, hogy kiszemelte a nő könnyelműen a földön hagyott táskáját. Egy üres asztalnál foglalt helyet, háttal potenciális áldozatának. Bal lábával arrébb csúsztatta a táskát, körülnézett, és miután senki sem figyelt fel rá, a kabátja alá rejtette a Guccit, majd kisietett – írta a CNN.

Nem a miniszter, hanem az érték volt a célpont

Kristi Noem észlelte ugyan, hogy táskáját meglökték, de azt hitte, hogy unokái rugdalták – vallotta be egy podcastben.

A szemtelen lopás után hajtóvadászat indult az elkövető ellen. A gyanúsítottat öt nap elteltével tartóztatták le a washingtoni rendőrök és a titkosszolgálat együttes akciójában, az amerikai fővárosban.

Illegal migrant accused of snatching Kristi Noem’s Gucci bag identified serial criminal from Chile https://t.co/0GkcebqsBy pic.twitter.com/QefcfI1nbR — New York Post (@nypost) April 27, 2025

A 49 éves Mario E. Bustamante Leiva Chiléből származik. Gyakorlott bűnöző, akinek hasonló lopások száradnak a lelkén. A hatóságok feltételezése szerint egy keleti parti rablóbanda tagja.

Illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban

– nyilatkozta a washingtoni államügyész az NBC Newsnak. Ed Martin szerint nem valószínű, hogy a tolvaj kiszemelt áldozatát kiemelt pozíciója miatt vette célba.

Az ügyész szerint a gyanúsított nem egy amatőr volt, hiszen a mozdulataiból látszik: pontosan tudta, mit és hogyan kell csinálni. Ráadásul a terepet is gondosan felderítette.

A készpénzzel a családot „kényeztette”

„Egy ilyen eset azt igazolja, hogy az emberek veszélyben vannak, és megerősít abban a tudatban, hogy miért van szükség a tisztségemre” – mondta a történtek után Kristi Noem belbiztonsági miniszter. A tárca, a DHS felügyelete alá tartozik az elnök és a kiemelt személyek védelmére létrehozott Secret Service, a titkosszolgálat, továbbá az amerikai vám- és határvédelem, illetve a parti őrség.

A DHS szóvivője a táskában tartott, Amerikában is nagy összegnek számító 3000 dollár kapcsán azt mondta: a miniszter „egész családja – gyermekeit és unokáit is beleértve – a városban volt, a pénz pedig azt szolgálta, hogy a hozzátartozókat alkalmi tevékenységgel és húsvéti ajándékokkal kényeztesse”.

Az államügyész már most bejelentette, hogy a gyanúsítottak soha többé nem teszik be a lábukat az Egyesült Államok területére.

A Secret Service kezdetben nem kívánta kommentálni a gyanúsítottak letartóztatását, utóbb azonban Matt McCool, a washingtoni területi iroda különleges ügynöke kijelentette, hogy az elsődleges személy „egy sorozatbűnöző”.

A nyomozás során természetesen azt is vizsgálták, hogy a bűncselekmény során visszaéltek-e Noem hivatalos eszközeivel, illetve hitelkártyáival.

A miniszter köszönetet mondott a titkosszolgálatnak a gyors nyomozásért, majd megjegyezte, hogy az országban sajnos nagyon sok család válik bűncselekmény áldozatává.

Ezért fáradozik Trump elnök minden egyes nap azért, hogy biztonságossá tegye Amerikát, és eltüntesse a bűnöző külföldieket az utcáinkról

– írta az X-en Kristi Noem.

(Borítókép: Kristi Noem 2025. április 14-én. Fotó: Ken Cedeno / UPI / Bloomberg / Getty Images)