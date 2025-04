Jelentősen megemelkedett az iráni robbanás halálos áldozatainak a száma

Az iráni belügyminiszter szerint a gondatlanság is szerepet játszott abban a robbanásban, amely az ország legnagyobb konténerkikötőjében történt. Eskandar Momendi továbbá elárulta, hogy a halálos áldozatok száma 70-re, a sérültek száma pedig 1000 fölé emelkedett.

A BBC jelentése szerint a belügyminiszter arról beszélt, hogy a tragédiát a biztonsági intézkedések be nem tartása és hanyagság okozta, ezért néhány felelősnek vélt személyt már be is idéztek tanúkihallgatásra. A vámhatóságok közlése szerint egy előzetesen nem regisztrált importrakomány gyulladt ki, majd robbant fel, a védelmi minisztérium azonban cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek rakéta-üzemanyagot tartalmazó vegyi anyag felrobbanásáról szóltak.

Az Ambrey Intelligence magán tengerészeti kockázati tanácsadó cég korábban azt állította, hogy a felrobbant rakomány nátrium-perklorátot tartalmazott. Ugyanezt állított a The New York Times is egy iráni Forradalmi Gárdához kötődő kapcsolatára hivatkozva.

Fotó: Iranian Red Crescent / Reuters Egy helikopter oltja a tüzet egy robbanást követően a Shahid Rajaee kikötőben, az iráni Bandar Abbászban, 2025. április 27-én

Reza Talai-Nik, az iráni dandártábornok szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy a robbanás közelében nincs és nem is volt üzemanyag-szállítmány, sem katonai célú rakomány, a külföldi sajtót pedig álhírterjesztéssel vádolta meg.

A tűzoltás a kikötőben már a végső fázisában tart, de Homozgan tartomány kormányzója szerint a tisztítási műveletek még egy-két hétig is eltarthatnak. Mohammad Ashouri Taziani becslése szerint 1500 hektárnyi területet érintett a robbanás.