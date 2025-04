A sikkasztásért elítélt bíboros nem vesz részt a konklávén

A történelmi fordulat egy másfél hetes bizonytalanságnak vet véget, miután a bíboros a múlt héten egy szardíniai lapnak még azt nyilatkozta, hogy „nem volt kifejezett akarat a konklávéból való kizárásomra, sem írásos lemondási kérelem”. Becciu, aki korábban a pápai kabinetfőnöknek megfelelő úgynevezett „sostituto” (olaszul helyettes) pozíciót töltötte be az Államtitkárságon, és aki egykor rendkívüli hatalommal rendelkezett az egyház központi kormányzatában, Ferenc pápa 2020-as döntése nyomán kényszerült lemondani „bíborosi jogairól és kiváltságairól”, miután belekeveredett egy vatikáni pénzügyi botrányba.

A Vatikán első elítélt bíborosa

Becciu bíboros 2023-as elítélése precedens nélküli a modern Vatikán történetében: ő az első bíboros, akit a Vatikán büntetőbírósága elítélt. Az 5,5 éves börtönbüntetés komoly csapást jelentett a korábban rendkívül befolyásos egyházi vezetőnek, aki a vatikáni hierarchiában a harmadik legfontosabb pozíciót töltötte be, mielőtt a szentté avatási ügyekért felelős osztály vezetésével bízták meg.

A szardíniai származású bíboros, aki mindig is fenntartotta ártatlanságát, fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen, amely jelenleg is folyamatban van. Bár elítélték, a fellebbezési eljárás ideje alatt továbbra is a Vatikánban élhet egy számára biztosított lakásban.

Politikai manőverezés a konklávé előtt

Becciu döntése, hogy visszalép a konklávétól, fontos mozzanat a vatikáni politika szempontjából. Részvétele vitákat váltott volna ki az egyház vezetői körében, és árnyékot vetett volna az új pápa megválasztásának folyamatára. A konklávé tisztaságának és legitimitásának megőrzése különösen fontos a katolikus egyház jelenlegi, kihívásokkal teli időszakában.

Úgy döntöttem, hogy engedelmeskedem, ahogy mindig is tettem, Ferenc pápa akaratának, hogy ne lépjek be a konklávéba, miközben továbbra is meg vagyok győződve ártatlanságomról

– jelentette ki a bíboros keddi közleményében.

A konklávé időpontja és jelentősége

A Vatikán hétfőn bejelentette, hogy május 7-én kezdődik a konklávé, amelyen a katolikus egyház új vezetőjét választják meg Ferenc pápa múlt heti halála után. A titkos szavazáson a 80 év alatti bíborosok vehetnek részt, akik a Sixtus-kápolnában gyűlnek össze.

Az új pápa megválasztása kritikus jelentőségű pillanat a világszerte 1,4 milliárd hívővel rendelkező katolikus egyház számára. A következő egyházfő számos kihívással szembesül majd, beleértve a szexuális visszaélési botrányokat, a csökkenő hívek számát a nyugati országokban, valamint az egyház belső reformjának kérdéseit.