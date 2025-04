Súlyos kibertámadás érte a híres, brit kereskedelmi láncot, milliárdos a kár

A brit kiskereskedelem egyik zászlóshajóját érő kibertámadás egyre komolyabb fennakadásokat okoz a vásárlók mindennapjaiban. A probléma először a húsvéti hétvégén jelentkezett, amikor az érintésmentes fizetési rendszer és a népszerű Click & Collect szolgáltatás is meghibásodott. Bár a vállalat azonnal lépéseket tett a helyzet kezelésére, kénytelen volt ideiglenesen leállítani több kritikus rendszerét is, ami tovább súlyosbította a fennakadásokat. A kibertámadás háttere továbbra is ismeretlen – az M&S nem hozta nyilvánosságra annak pontos természetét –, de a hatásai egyre látványosabbak az üzletekben és a vállalat tőzsdei teljesítményében egyaránt.

Érintett szolgáltatások és üzleti hatások

Bár nem teljesen világos, mennyire kiterjedt az üres polcok problémája, a kiskereskedő megerősítette, hogy „egyes üzletekben korlátozott árukészlet fordulhat elő”. A vállalat emellett kezelni próbálja azt a fennakadást is, amely az Ocado-nak szállított termékek kis hányadát érinti – az Ocado bonyolítja le az M&S online megrendeléseit, és részben az cég tulajdonában áll.

Míg az érintésmentes fizetéssel, a Click & Collect szolgáltatással és az ajándékkártyákkal kapcsolatos problémákat azóta sikerült megoldani, a vásárlók továbbra sem tudnak online rendeléseket leadni. Az vállalat ruházati és háztartási cikkeinek értékesítésének körülbelül egyharmada az Egyesült Királyságban az online platformokon keresztül történik, ami a legfrissebb pénzügyi eredményei szerint mintegy 1,2 milliárd fontot tesz ki.

Bár részvényeinek árfolyama kedden reggel enyhén emelkedett, az elmúlt öt napban 4,6 százalékkal csökkent – pénteken jelentős visszaesés volt tapasztalható, amikor a cég bejelentette, hogy leállítja az online rendeléseket.

Időzítési problémák

A fennakadások egy forgalmas kiskereskedelmi időszakban jelentkeznek, amikor a vásárlók a jó időre készülnek, kerti felszereléseket, grillezéshez szükséges eszközöket és partikellékeket vásárolnak. Az M&S nem hozta nyilvánosságra a kibertámadás jellegét.

„Az incidens proaktív kezelésének részeként úgy döntöttünk, hogy egyes rendszereinket ideiglenesen leállítjuk” – nyilatkozta a vállalat szóvivője. „Ennek eredményeként jelenleg egyes üzletekben korlátozott árukészlettel rendelkezünk. Keményen dolgozunk azon, hogy a készleteket normalizáljuk az egész hálózatban” – hangsúlyozták.

Szakértői vélemények

„Úgy gondolom, hogy amit én irigytelennek neveznék, olyan helyzetben vannak” – nyilatkozta Nayna McIntosh, a vállalat korábbi vezetőségi bizottságának tagja, a Hope Fashion alapítója és vezérigazgatója. „Nagyon nehéz beszélgetések zajlanak Paddingtonban” – árulta el.

McIntosh szerint az online rendelések leállítása „szinte olyan, mintha levágnál egy végtagot”, bár hozzátette, hogy az M&S népszerű márka, így a vásárlók elnézőek lesznek, amennyiben a vállalat átlátható kommunikációt folytat.

Az vállalt nem az egyetlen, amely az utóbbi időben online rendszereinek zavaraival küzd. A Morrisons szupermarket 2024 karácsonyán szembesült problémákkal a karácsonyi rendeléseknél, míg a Barclays és a Lloyds bankok 2025 elején szenvedtek el szolgáltatáskieséseket.