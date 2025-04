Mindjárt ítéletet mondanak az amerikai elnökről, kockázatos lépéseket fontolgat Donald Trump

Az orosz-ukrán háborút illetően Donald Trump kockázatos döntések előtt áll, miközben előrelépések láthatók a béketárgyalások terén. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint az amerikai elnök másodlagos szankciók bevezetését fontolgatja, például vámokat az Oroszországgal kereskedő felekre, amelyek ugyan hatásosak, de az USA számára is rendkívül károsak lehetnek. Szerdán lesz 100 napja, hogy Donald Trump hatalomra került, ami egy fontos vízválasztó, a tengerentúlon ugyanis az első száz nap alapján ítélik meg az amerikai elnökök tevékenységét.

Bendarzsevszkij Anton szerint Donald Trump rendkívül kényes helyzetben van az orosz-ukrán háború kapcsán. Az amerikai elnök, miután találkozott Volodimir Zelenszkijjel a Vatikánban, azt kommunikálta, hogy érzése szerint Oroszország nem akarja a háború végét, és ha ez nem változik, akkor az Egyesült Államok kénytelen lesz pénzügyi vagy másodlagos szankciókkal reagálni.

A szakértő úgy véli, mindkét verzió kockázatos az USA számára.

Oroszország már most is a világ legszankcionáltabb országa, és eddig sem vezetett eredményre, hogy befejezze a háborút

– mutatott rá az Oeconomus igazgatója.

Hozzátette, ha Trump további szankciókat fogad el, akkor azt kockáztatja, hogy ugyanoda jut, mint az előző adminisztráció, lehetőséget teremtve az ellenfeleinek, hogy feleslegesnek minősítsék az intézkedéseit.

Még nagyobb veszélyt jelentenek a másodlagos szankciók, amelyek azokat az országokat sújtanák, amelyek Oroszországgal kereskednek, például Kínát, Indiát, Törökországot vagy az Egyesült Arab Emírségeket. Bendarzsevszkij Anton szerint ez „hatásos, de nagyon káros lépés lenne”, amely az Egyesült Államok számára is hatalmas gazdasági károkkal járna.

Két béketerv verseng a megoldásért

A posztszovjet térség szakértője elmondta, hogy jelenleg két békejavaslat, pontosabban egy javaslat és egy ellenjavaslat ismert a kiszivárgott sajtóinformációk alapján. Az egyiket április 17-én mutatták be a párizsi csúcson a partnerek és szövetségesek előtt. Ennek lényegi pontjai között szerepel, hogy az Egyesült Államok jogilag elismerné a Krím-félsziget orosz fennhatóságát, és befagyasztanák a hadicselekményeket a frontvonal mentén.

Gyakorlatilag, de nem jogilag elismerve Oroszország részeként a teljes egészében megszállt Luhanszki régiót, valamint Donyeck, Herszon és Zaporizzsja megye elfoglalt területeit, az oroszok pedig visszavonulnak bizonyos – például a harkivi – területekről

– részletezte a szakértő. Hozzátette, hogy a terv szerint Ukrajnát kompenzálnák és segítenék az újjáépítésben, békegaranciákat kapna, valamint az Egyesült Államok feloldaná az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Egy héttel később az európaiak reagáltak erre a javaslatra. Bár a lényeges pontokban egyetértés van, finomításokat javasolnak. Az európaiak konkrétan megszabnák, hogy Ukrajna helyreállítása a lefoglalt orosz vagyonból történjen, nem korlátoznák a békegaranciákat, és a Krímről és a további elfoglalt területekről is további tárgyalásokat szeretnének.

Törékeny közeledés a távolságtartó felek között

Bendarzsevszkij Anton szerint egyértelműen láthatók előrelépések a béke irányába, azonban nehéz megjósolni, születik-e kielégítő eredmény a közeljövőben. A szakértő hangsúlyozta, hogy önmagában már az is eredménynek tekinthető, hogy a felek tárgyalnak egymással.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem zárja ki annak lehetőségét, hogy közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztessen, miután korábban illegitimnek titulálta

– mondta a szakértő.

Emlékeztetett, hogy Ukrajna is hasonló állásponton volt, külön elnöki rendeletbe foglalta, hogy nem tárgyal az orosz elnökkel. „Ehhez képest már nem zárják ki ennek a lehetőségét, sőt, már van egy legalább valamiféle béketervezet az asztalon, amiről lehet beszélni” – jegyezte meg.

Az Oeconomus igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai sürgetésnek politikai okai is lehetnek, hiszen éppen most lesz 100 napja, hogy Donald Trump hatalomra került, ami fontos vízválasztó, mivel a tengerentúlon az első száz nap alapján ítélik meg az amerikai elnökök tevékenységét.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.