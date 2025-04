Az amerikaiak többsége „veszélyes diktátornak” látja Donald Trumpot

A pártatlan Public Religion Research Institute (PRRI) felmérése szerint az amerikaiaknak mindössze 40 százaléka fejezte ki kedvező véleményét Trumpról hivatali idejének első 100 napja után. Különösen figyelmeztető jel Trump számára, hogy

a független szavazók 56 százaléka is egyetért a „veszélyes diktátor” minősítéssel.

Az Axios beszámolója szerint ez arra utal, hogy azok a szavazók, akik hozzásegítették a Fehér Házba való visszatéréshez, most elpártolnak tőle.

A felmérés szerint a republikánusok 83 százaléka – ami Trumphoz képest viszonylag alacsony szám – kedvezően vélekedett az elnökről és intézkedéseiről, míg a függetlenek 35 százaléka és a demokraták mindössze 8 százaléka osztotta ezt a véleményt. Számos válaszadó aggodalmát fejezte ki Trump kormányzatot átalakító lépései, vámintézkedései és a megfelelő eljárás nélküli deportálások miatt.

A faji megosztottság is tükröződik a válaszokban: a fekete, latin és ázsiai–amerikai válaszadók többsége egyetértett a „veszélyes diktátor” minősítéssel, míg a fehér amerikaiaknak csak 45 százaléka gondolta így.

„Veszélyben a demokrácia”

„Az amerikaiak többsége diktatórikus kifejezésekkel látja Trumpot, és úgy gondolom, a legtöbbjük aggódik amiatt, hogy a demokrácia veszélyben van. Még csak 100 napja van hivatalban a Trump-adminisztráció, mégis jelentős ellenállást látunk az amerikaiak többsége részéről Trump programjával szemben” – nyilatkozta Melissa Deckman, a PRRI vezérigazgatója az Axiosnak.

A republikánusok 81 százaléka azonban továbbra is úgy véli, hogy „Trump erős vezető, akinek meg kell adni a szükséges hatalmat Amerika nagyságának helyreállításához”. A fehér amerikaiak 51 százaléka is egyetértett ezzel.

A kutatás szerint az amerikaiak többsége erősen ellenzi Trump számos intézkedését:

61 százalék nem ért egyet azzal, hogy az illegálisan az országban tartózkodó bevándorlókat katonai őrizet alatt álló internálótáborokba kellene helyezni deportálásukig;

A többség egyetért azzal, hogy „Trump túllépte hatáskörét, amikor több ügynökségnél tömegesen elbocsátott szövetségi alkalmazottakat”;

Az amerikaiak több mint 70 százaléka ellenzi a jelentős szövetségi ügynökségek bezárását vagy drasztikus csökkentését;

Kétharmaduk ellenzi az importált árukra kivetett új vámokat.

Mint nemrég megírtuk, Donald Trump nem csak Amerikát, a Fehér Házat is megosztja, ugyanis ismét újabb ellentétek jelentek meg Donald Trump adminisztrációjában, miután az amerikai elnök először a világ minden országára új vámtarifákat vetett ki, majd azokat 90 napra felfüggesztette. Kormányának tagjai közül többek is ellenzik a vámtarifák ily módon való bevezetését, miközben kereskedelmi tanácsadója és maga az elnök is a vámtarifákban látja az Egyesült Államok kereskedelmének jövőjét. Ráadásul ezen konfliktusról immáron nemcsak kiszivárgott információkból, hanem két szereplő nyilvánosságban vívott szócsatájából is értesülhet a közvélemény.