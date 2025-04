Döntött az Európai Néppárt, felgyorsítanák Ukrajna uniós csatlakozását

2025-ben Valenciában tartja az Európai Néppárt a kongresszusát, amelyen a Tisza Párt képviselői is részt vesznek. A kongresszus első napján újraválasztották Manfred Webert, valamint több határozatot is elfogadtak, köztük a Szolidaritás Ukrajnával címűt, amelyben az ország uniós csatlakozásának felgyorsítása mellett az európai védelmi iparról és Ukrajna katonai-gazdasági támogatásáról is döntöttek.