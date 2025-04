Erdőtűz tombolt Jeruzsálem mellett, miközben a Hamász gyújtogatásra szólított fel

Hatalmas erdőtűz tombol Jeruzsálem közelében. A lángok terjednek, a háttérben szándékos gyújtogatás gyanúja, a Hamász buzdító üzenete, és egy letartóztatott férfi áll. Izrael nemzetközi segítséget kért, több ország már reagált is.

Erdőtűz ütött ki szerda reggel Jeruzsálemtől nyugatra, a hegyvidéken. A tűz gyorsan terjed, a szél erős, a hőmérséklet megugrott, az izraeli hatóságok országos vészhelyzetet hirdettek – írja az Ansa.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a nyugati szél miatt a tűz akár a várost is elérheti.

A Hamász közben Telegramon buzdította a palesztinokat arra, hogy gyújtsanak fel erdőket, ligeteket, és hasonlóan járjanak el a telepesek házaival is.

A rendőrség egy 50 éves férfit vett őrizetbe, aki a gyanú szerint Dél-Jeruzsálem környékén segített gyújtogatni. Elfutott volna, de elkapták, a férfinél öngyújtót, vattát és gyúlékony anyagokat találtak.

Izrael a kialakult helyzet miattnemzetközi segítséget kért. Az olasz külügyminiszter azt javasolta, hogy kérjék az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának támogatását. Két kanadai hajó már indulásra kész. Románia két repülőgéppel is segíti a helyzetet, de Spanyolország is csatlakozott a bevetéshez. Franciaország, Ukrajna és Ecuador is jelezte: küldenének segítséget.