Donald Trump megfenyegette az egyik legnagyobb újságot, a lap reagált a vádakra

A The New York Times élesen bírálta Donald Trumpot, miután az amerikai elnök jogi lépésekkel fenyegette meg a lapot egy tudósítás miatt, amely az elnök Paramount Globallal (a CBS News anyavállalatával) folytatott peres ügyéről szólt. Trump azzal vádolta az újságírókat, hogy elfogultak ellene, és kijelentette, közbelépésük akár jogi következményekkel is járhat. A lap közleményében visszautasította az elnök fenyegetéseit, hangsúlyozva a szabad sajtó védelmét, és jelezte, hogy nem hátrálnak meg az igazság feltárásától.

A The New York Times a cikkében többek között arról írt, hogy a per megalapozatlan, a CBS News könnyedén nyer a bíróságon. Ezután fakadt ki Donald Trump, és a következőket fogalmazta meg többek között egy hosszú közösségi médiás bejegyzésében: „A hamis híreket közlő, bukott The New York Times azt állítja, hogy az ügy megalapozatlan. Ezt ők sem gondolhatják komolyan, csak gyógyíthatatlan Trump-fóbiában szenvednek.” Az amerikai elnök hozzátette, a lappal szemben jogi lépéseket tervez, ügyvédjeivel már vizsgálják a lehetőségeket.

A The New York Times közleményében visszautasította az elnök fenyegetéseit, hangsúlyozva a szabad sajtó védelmét, és jelezték, nem hátrálnak meg az igazság feltárásától.

A The New York Timest nem tántorítják el a kormány megfélemlítő taktikái. Továbbra is félelem és részrehajlás nélkül kutatjuk az igazságot

– fogalmazott a lap az X-en közzétett bejegyzésében.

A hivatkozott per alapját egy 2024 októberében készült 60 Minutes interjú képezte, amelyben Kamala Harris volt alelnök válaszolt a Gázai övezettel kapcsolatos kérdésekre. Trump szerint a CBS News manipulálta a felvételt, hogy Harris válaszát kedvezőbb színben tüntesse fel, és ezzel befolyásolta a választási eredményeket. Az elnök vádja szerint Harris egyik válaszát kivágták, annak helyére pedig egy másik kérdésre adott mondatait vágták be, hogy a választási kampányban ne szenvedjen kárt miatta. Trump 10 milliárd dolláros kártérítést követelt, illetve azt, hogy a CBS News hozza nyilvánosságra az interjú teljes, szerkesztetlen változatát. A csatorna tagadta a vádakat, és közölte, hogy az interjút a műsoridő figyelembevételével szerkesztették, de nem történt manipuláció.

A CBS News szerint Donald Trump novemberben aratott választási győzelme tárgytalanná tette az ügyet, de az elnök kitart a per folytatása mellett, amire ő maga nyertes ügyként tekint. A CNN megjegyezte, a csatorna hajlandó lenne alkut kötni, de ahhoz az elnök beleegyezése szükségeltetik.