Megtörtént, amit mindenki várt, Ukrajna és az Egyesült Államok aláírta a megállapodást

Aláírták a megállapodást, amellyel lezárultak a hónapok óta tartó feszült tárgyalások arról, hogy az Egyesült Államok továbbra is nyújt-e gazdasági és katonai támogatást Ukrajnának, miközben megpróbál közvetíteni az Oroszországgal vívott háború befejezésében. A gazdasági megállapodás célja, hogy Ukrajnának egy implicit biztonsági megállapodást nyújtson, miközben eloszlatja Donald Trump amerikai elnök azon aggályait, hogy az Egyesült Államok biankó csekket adott Kijevnek – írta meg a The New York Times.

Ez a megállapodás egyértelműen jelzi Oroszországnak, hogy a Trump-kormányzat elkötelezett egy olyan békefolyamat mellett, amelynek középpontjában hosszú távon egy szabad, szuverén és virágzó Ukrajna áll. Trump elnök azért képzelte el ezt a partnerséget az amerikai és az ukrán nép között, hogy megmutassa mindkét fél elkötelezettségét a tartós béke és jólét mellett Ukrajnában

– mondta nyilatkozatában Scott Bessent pénzügyminiszter.

Hozzátette: „És hogy egyértelmű legyen: egyetlen olyan állam vagy személy sem részesülhet Ukrajna újjáépítéséből, amelyik finanszírozta vagy segítette az orosz háborús gépezetet.”

Közös újjáépítési alapot hoznak létre

A két ország hónapokig tartó, olykor feszült tárgyalások után írta alá a megállapodást Washingtonban – írta meg a Reuters hírügynökség.

Elismerve azt a jelentős pénzügyi és anyagi támogatást, amelyet az Egyesült Államok népe nyújtott Ukrajna védelme számára Oroszország teljes körű inváziója alatt, ez a gazdasági partnerség arra pozicionálja a két országot, hogy felgyorsítsa Ukrajna gazdasági fellendülését

– közölte az amerikai pénzügyminisztérium.

Az ásványkincsekről szóló megállapodás Reuters által látott tervezete kedvezményes hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak az új ukrán természeti erőforrás-üzletekhez, de nem ad automatikusan részesedést Washingtonnak Ukrajna ásványkincseiből vagy gázinfrastruktúrájából.

A megállapodás egy közös amerikai–ukrán újjáépítési alap létrehozását írta elő, amely az ukrajnai újonnan kitermelt természeti erőforrásokra vonatkozó engedélyekből származó nyereség és jogdíjak 50 százalékát kapja meg.

Csúcsponton az amerikai–ukrán kapcsolatok

A megállapodás csúcspontot jelent a Kijev és Washington közötti kapcsolatokban, amelyek az elmúlt hónapokban megromlottak. Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök négyszemközti találkozója a Vatikánban Ferenc pápa temetése előtt, úgy tűnik, enyhítette a két vezető közötti feszültséget – fogalmazott a The Wall Street Journal.

Az aláírt megállapodás morális lökést adhat Ukrajnának, mivel az ország lakossága naponta szembesül az orosz bombázással, amely az elmúlt hetekben több tucat civilt ölt és sebesített meg országszerte, miközben a tűzszünetről szóló tárgyalások sikertelennek bizonyultak. Április 24-én Kijevet érte hatalmas dróntámadás, legalább 12 ember halálát okozva. A csapás miatt Volodimir Zelenszkij megszakította a dél-afrikai látogatását is, hogy hazatérjen Ukrajnába, Donald Trump pedig a közösségi médiában szólította fel Vlagyimir Putyint, álljon le a támadásokkal. Pár nappal később az orosz elnök bejelentette, hogy a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából egyoldalú tűzszünetet rendel el május 8. és 10. között.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump 2024. szeptember 27-én New Yorkban. Fotó: Alex Kent / Getty Images)