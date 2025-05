A brit apukák más európai országokhoz képest nagyon kevés, rosszul fizetett szabadságra számíthatnak gyermekük születése után, ami ellen most több szervezet is felemelte a hangját. Hangsúlyozzák: az, hogy a férfiak kevésbé tudnak otthon lenni a családjukkal, a nőket is negatívan érinti, mert így több munka marad rájuk a gyereknevelésben.