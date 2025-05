Mintegy száz kilométer per órával lépte túl a sebességhatárt egy magyar fiatal Ausztriában, az autóját lefoglalták és a jogosítványát is bevonták.

Szerda este állított meg a wiesingi autópálya-rendőrség civil járőre egy 22 éves magyar férfit, aki nagy sebességgel előzött meg több autót is a Schwaznál található felhajtónál, Unterland irányába – írja a tirol.orf.at. Az eset az osztrák A12-es Inntal autópályán történt.

Állítólag a radar szerint a száz kilométer per órás sebességhatárt mintegy száz kilométer per órával lépte túl a magyar fiatal. Illetve a tűréshatár levonása után is több mint kilencven kilométerper órás gyorshajtást állapítottak meg nála.

A rendőrök feljelentést tettek a schwazi körzeti hatóságnál, továbbá bevonták a jogosítványát és az autóját is lefoglalták.