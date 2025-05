Olyan erős földrengés rázta meg Chilét, hogy még a magyar műszerek is érzékelték

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának (USGS) jelentése szerint 7,4-es erősségű földmozgást mértek Chile és Argentína déli partvidékénél. A chilei hatóságok az ország legdélebbi részén, a Magellán-szoros teljes parti szakaszára evakuálási figyelmeztetést adtak ki – írj az AP News.

A délkelet-csendes-óceáni térségben, a Tűzföld környékén kipattant földrengés epicentruma a tengeren helyezkedett el. Chile rendkívül aktív szeizmikus terület, mivel az ország a Csendes-óceáni térséget körülvevő tűzgyűrűn fekszik, ahol a földkéreg lemezei egymásnak ütköznek.

A chilei hatóságok egyelőre nem közöltek információt esetleges áldozatokról vagy anyagi károkról, de a lakosság biztonsága érdekében azonnal kiadták a cunami-figyelmeztetést, és megkezdték a veszélyeztetett területek evakuálását. A térségből utórengésekről is érkeztek jelentések.

Magyarországon is rögzítették a műszerek

A magyar Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium is beszámolt az eseményről közösségimédia-oldalán. Közleményük szerint a rengés a Drake-szorosban, Dél-Amerika és az Antarktisz között pattant ki, közép-európai idő szerint 14:58-kor (12:58 UTC).

Az obszervatórium jelentése szerint a földrengés különösen veszélyes lehet, mivel mindössze 10 kilométeres mélységben keletkezett, ami sekély földrengésnek számít. „Ilyen esetekben fokozott a felszíni hatások és a cunamiképződés esélye” – írták a szakértők.

A főrengést már több jelentős utórengés is követte, köztük egy 5,6-os, egy 5,4-es és egy 5,7-es erősségű is. A cunamiriadót elsősorban Dél-Chile és Dél-Argentína partvidékeire adták ki, különös tekintettel Punta Arenas és Puerto Williams térségére. A magyar obszervatórium megerősítette azt is, hogy

bár a mostani földrengés több mint 14 ezer kilométerre történt Magyarországtól, a hazai szeizmológiai hálózat is rögzítette az eseményt.

A magyar szeizmológusok kitértek a térség földtani jellemzőire is: „A Drake-szoros szeizmicitása a Scotia-lemez, az Antarktiszi-lemez, valamint a Dél-amerikai-lemez bonyolult kölcsönhatásával magyarázható. Az epicentrum környékén balos oldalelmozdulású vetők dominálnak, amelyek évente több centiméteres relatív elmozdulást produkálnak.”

Érdekességként megemlítették, hogy a valaha regisztrált legnagyobb földrengés is Chilében történt, 1960. május 22-én, 9,5-ös magnitúdóval, ami globális cunamit váltott ki.