Egy új nemzetközi rangsor szerint Koppenhága a világ legboldogabb városa 2025-ben. A magyar főváros a 110. helyen végzett, holtversenyben Vuhannal. Debrecen is befért a top 200-ba, igaz, csak a 145. helyre.

Koppenhága lett 2025 legboldogabb városa – derül ki a Quality of Life Institute legfrissebb jelentéséből. Az intézet immár hatodik éve állítja össze a világ legélhetőbb városainak listáját, idén már 82 különféle szempont alapján. A rangsor kialakításakor hat fő területet vizsgáltak: a kormányzás minőségét, a lakosság bevonását, a környezet állapotát, az egészségügy helyzetét, a gazdasági lehetőségeket és a mobilitást.

A lista élmezőnyében főként észak- és nyugat-európai, illetve ázsiai városok végeztek:

Koppenhága Zürich Szingapúr Aarhus Antwerpen Szöul Stockholm Tajpej München Rotterdam

A térségünkhöz legközelebb Bécs szerepel jól: az osztrák főváros a 12. helyre került 918 ponttal – 121 ponttal maradt le a dán éllovastól. Rajta kívül a régióból Ljubljana jutott még be az első 50-be, ők a 41. helyen végeztek.

Budapest és Debrecen is a középmezőnyben

Budapest nem került be a top 100-ba: a magyar főváros 700 pontot szerzett, amivel a 110. helyen zárt – holtversenyben a kínai Vuhannal. Ennek ellenére még így is megelőz több közép-európai nagyvárost: Prága csak a 153., Szófia a 155., Varsó pedig a 175. helyen végzett.

A listán egy másik magyar város, Debrecen is szerepel: a hajdúsági vármegyeszékhely a 145. helyre került, ezzel Budapest után a második legélhetőbb magyar városként került fel a nemzetközi mezőnybe. Bár az értékelés szerint több régiós nagyváros azért nem szerepel a listán, mert nem állt rendelkezésre elegendő összehasonlítható adat, Debrecen így is be tudott kerülni a legjobb 200 közé. Budapest a mobilitási mutatókban kifejezetten jól szerepelt,

a város tömegközlekedési hálózata diverzitása és kiterjedtsége miatt több pontot kapott, mint például Koppenhága vagy Bécs.

Ha csak ez az egy szempont számított volna, Budapest a világ negyedik legélhetőbb városának számítana, közvetlenül London, Barcelona és Tajpej mögött. Az egészségügyi mutatók viszont sokat rontottak a főváros helyezésén: itt mindössze 58 pontot kapott, míg például az ebben a kategóriában listavezető Linz 177 ponttal zárt.

A lista célja nemcsak a legboldogabb városok sorrendbe állítása, hanem az is, hogy megmutassa, mely területeken lehet és érdemes fejleszteni az életminőséget – akár Budapesten, akár Debrecenben.