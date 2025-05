Mi lett Ferenc pápa külpolitikai öröksége?

Ferenc pápa a nyugati fővárosoktól független diplomáciai pályát jelölt ki, olyan országok katolikus vezetőit emelte a magasba, amelyek korábban soha nem voltak részei az egyház kormányzásának, és olyan diplomáciai módszert csiszolt ki, amely egyszerre pragmatikus és törekvő.

Ezekkel az erőfeszítésekkel Ferenc helyrehozta az elődei alatt megromlott kapcsolatokat, és egy megerősített diplomáciai hálózatot hagyott maga után, amely az egész világra kiterjedő hozzáféréssel rendelkezik. Utódjának most a Ferenc alatt felhalmozott hatalmas jóindulatot kell kihasználnia, hogy előmozdítsa az egyház könyörület-, igazságosság- és békeprioritásait. Az értelmes és széles körű pápai diplomácia folytatásához szükséges eszközök készen állnak. A kérdés az, hogy a következő pápának lesz-e elég képessége ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ezekből – írja a Foreign Affairs hasábjain megjelent cikkében Victor Gaetan, a National Catholic Register vezető nemzetközi tudósítója, az Agenzia Fides, a vatikáni hírügynökség és a Religion News Service munkatársa.

Kitekintés

Ferenc pápa leghosszabb útja a tavaly szeptemberi 12 napos látogatása volt Indonéziában, Pápua Új-Guineán, Kelet-Timoron és Szingapúrban. Az egyik célja az útnak a katolikus egyház és a muzulmán világ közötti kapcsolatok javítása volt,

különösen a szunnita iszlám követőivel.

Ezek a kapcsolatok Ferenc elődje, XVI. Benedek pápa idején mélyponton voltak. Benedek 2006-ban olyan beszédet mondott, amelyet sok muszlim Mohamed prófétát sértőnek vélt. 2011-ben pedig a világ egyik legmagasabb szunnita tekintélye, az al-Azhar nagy imámja, Ahmed al-Tayeb megszakította a kapcsolatot a Vatikánnal Benedek egy egyiptomi terrortámadás után tett megjegyzései miatt.

Ferenc képes volt rendezni a viszonyát Tayebbal, és végül megértő barátságot épített ki. A két vezető 2019-ben együtt jelent meg Abu-Dzabiban, hogy aláírják a vallási szélsőségesség ellen irányuló, mérföldkőnek számító közös megállapodást. Ez már történelmi jelentőségű utazás volt – az első alkalom, hogy egy pápa az Arab-félszigetre látogatott.

Ferenc arra is sürgette a katolikus egyházat, hogy legyen kevésbé intézményes, azaz befelé forduló, és inkább misszionárius – fordítsa figyelmét a globális társadalom perifériáira. A bíborosi kollégiumot, amely az utódját választja ki, olyan országokból származó férfiakkal töltötte fel, amelyeknek korábban nem, vagy alig volt képviselete az egyház vezetésében. Kinevezései között volt 25 olyan országnak a bíborosa, amelyeknek korábban soha nem volt ilyen magas rangú egyházi vezetője, köztük Pápua Új-Guinea, Szingapúr és Kelet-Timor. Minden pápa mozgat bíborosokat követként, de egyetlen pápa sem ültetett még ennyi helyre bíborosokat.

Az új vezetők hálózata Ferenc azon célját szolgálta, hogy az egyház kevésbé legyen eurocentrikus, és jobban összpontosítson azokra az országokra, ahol a katolicizmus terjedőben van. Pápasága alatt 13 ázsiai és kilenc afrikai országot látogatott meg, ami jelentős növekedés Benedek három afrikai és nulla ázsiai látogatásához képest. Kelet-Timor, a világon a katolikusok legnagyobb arányával rendelkező ország, kiváló példája az egyház növekvő befolyásának. Amikor Indonézia 1975-ben megszállta Kelet-Timort,

a lakosok mintegy 20 százaléka volt katolikus. Tíz évvel később ez az arány már 95 százalék volt.

Az 1999-ig tartó indonéz katonai megszállás alatt az egyház megvédte az üldözötteket, és nyilvánosságra hozta az atrocitásokról szóló feljegyzéseket, beleértve a mészárlásokat, az eltűnéseket, a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket, az éhezést és a nemi erőszakot. Ferenc látogatásakor

az ország 1,3 milliós lakosságának csaknem fele részt vett az általa bemutatott misén,

a rendkívüli hőség ellenére. Ferenc azon a helyen beszélt, ahol az indonéz hadsereg temette el a timori szabadságharcosokat, és figyelmeztetett a nyugati liberális értékek megjelenésére, amelyek az anyagiasságra és az önzésre ösztönöznek.

Multipoláris vízió

Ferenc pápasága alatt maga a Vatikán is határozott erőfeszítéseket tett a geopolitikai ellentétek áthidalására, különös diplomáciai figyelmet szentelve Kínának. Ferenc előtt a kölcsönös gyanakvás elnyomta a Peking és Róma közötti, régóta fennálló szakadék feloldására tett erőfeszítéseket. De amikor Kína Ferenc első hivatalba lépésének napján megválasztotta új vezetőjét, a pápa személyes gratuláló levelet írt Hszi Csin-pingnek. Hszi szívélyesen válaszolt, a Vatikán egyes munkatársainak meglepetésére.

Ferenc egész életében vonzódott Kínához. Államtitkárnak Pietro Parolint választotta, a bíborost, aki 2005 és 2009 között a Vatikán Pekinggel folytatott tárgyalásait vezette (és most Ferenc utódlásának egyik vezető jelöltje). Egy évvel hivatalba lépése után Ferenc a Corriere della Sera című olasz lapnak azt mondta, hogy a Vatikán „közel áll Kínához”, és hogy a diplomaták mindkét oldalon fenntartják a kapcsolatokat.

Ezek a kapcsolatok létfontosságúak voltak a püspökök kinevezésével kapcsolatos kulcsfontosságú nézeteltérés megoldásához: Peking évtizedeken át ragaszkodott ahhoz, hogy a kínai püspököket maga válassza ki, elutasítva a katolikus vallási tanítást, amely ezt a hatáskört a pápának adja. Négy évig tartó csendes tárgyalások után 2018-ban a Vatikán és a kínai kormány ideiglenes megállapodást kötött a püspökök közös kinevezéséről. Ezt a megállapodást háromszor megújították, és 11 új püspököt hagytak jóvá a rendelkezései alapján.

Ferenc kínai diplomáciáját széles körű kritika érte, különösen az első Trump-kormányzat részéről. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter 2020-ban még egy esszét is írt, amelyben elmarasztalta a Vatikánt a Pekinggel kötött üzlet miatt. (Válaszul a Vatikán hetekkel később elutasította Pompeo kérését, hogy találkozzon a pápával.) De az, hogy Washington ellenzékének látták, növelte a Vatikán geopolitikai függetlenségének hírét – és ezt az identitást Ferenc ápolta. Miután tavaly szeptemberben visszatért ázsiai útjáról, például azt mondta a hívek ezreihez szóló heti audienciáján Rómában:

Még mindig túlságosan eurocentrikusak vagyunk, vagy ahogy ők mondják, nyugatiak. De a valóságban az egyház sokkal nagyobb, mint Róma és Európa.

A Kínához való hozzáállásán kívül Ferenc

az ukrajnai háborúra adott válaszában is szakított a nyugati hatalmakkal.

Ellenezte az Oroszország elleni szankciókat, követve az egyház régóta fennálló álláspontját, mely szerint a szankciókat nem szabad diplomáciai fegyverként használni, mert azok ártanak a hétköznapi emberek jólétének. Ferenc az orosz ortodox egyházzal való kapcsolatokat is előtérbe helyezte. Az 1958 és 1963 között hivatalban lévő XXIII. János óta a pápák törekedtek a katolikus–ortodox megbékélésre, és a Vatikán és a moszkvai patriarchátus kapcsolatának megerősítése XVI. Benedek egyik legnagyobb diplomáciai eredménye volt.

Ferenc szoros barátságot alakított ki a keleti ortodox egyház vezetőjével, Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával, és kiterjesztette Benedek kapcsolatát az orosz ortodox egyházzal. Kubában a havannai repülőtéren 2016-ban ő lett az első pápa, aki személyesen találkozott egy orosz pátriárkával. A Kirill pátriárkával való közös megállapodás aláírása azonban elbizonytalanított néhány ukrán katolikust.

Az ukrajnai konfliktus eszkalálódása alatt Ferenc nem volt hajlandó démonizálni Oroszországot. Ehelyett a keresztény testvérek közötti „testvérgyilkosság” tragédiájáról beszélt. Gyakran vádolta a fegyverkereskedőket a háború szításával. Még azt is fel merte vetni, hogy a NATO terjeszkedése hozzájárult Oroszország inváziós döntéséhez. Az biztos, hogy elítélte a háborút és nyilvánosan imádkozott a „mártírhalált halt ukrán népért”, még a kórházi ágyából is, de soha nem emelt személyes vádat Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

A következő diplomata

Még ha néhány álláspontja ellentmondásos is lehetett, Ferenc újra fontossá tette a katolikus diplomáciát. Megerősítette a Vatikán diplomáciai apparátusát, új részleggel bővítette a diplomáciai személyzetet támogató államtitkárságot. A középpontba emelte a békére irányuló erőfeszítéseket azzal, hogy bíborosokat nevezett ki a konfliktusos területeken, köztük Szíriában és Jeruzsálemben. Ez utóbbi olyan joghatóság, amely Ciprusra, Jordániára, Izraelre és a palesztin területekre terjed ki, és amelyet Pierbattista Pizzaballa bíboros vezet, aki most akár Ferenc utódja is lehet.

Ferenc a kis katolikus közösségeket is megerősítette azzal, hogy első ízben ültetett bíborosokat a túlnyomórészt muszlim Bangladesbe, Iránba és Pakisztánba, valamint a túlnyomórészt buddhista Mongóliába, Mianmarba és Szingapúrba. A vallásközi párbeszéddel foglalkozó részleg vezetésére Ferenc egy indiai diplomatát, George Koovakad bíborost nevezte ki.

Azok az értékek és stratégiák, amelyeket Ferenc a nemzetközi szerepvállalásban alkalmazott, az evangéliumban gyökereznek; és nem csak rá jellemzőek. Diplomáciai stílusát egyébként a Vatikán pap-diplomatákból álló testületének is tanítják a világ legrégebbi diplomáciai iskolájában, a Pápai Egyházi Akadémián. Az iskolába járt Parolin, az államtitkár és Ferenc külpolitikai tervezője is. Amennyiben megválasztják Ferenc utódjává, folytatja azt a munkát, amelyet 12 évvel ezelőtt Ferenc alatt kezdett el. De Ferenc nagyon sok más tehetséges, potenciális diplomáciai képességgel rendelkező vezetőt is felemelt. Ha utódját a globális Délről választják, evangéliumi kampányai folytatódhatnak. A 135 bíboros, aki megválasztja a következő pápát, talán ezt az utat választja. Tekintve, hogy közülük 108-at maga Ferenc pápa nevezett ki, tehát jó esély van arra, hogy a konklávé is meglepetést okoz majd a világ számára.

(Borítókép: Ferenc pápa szentmisét tart Indonéziában 2024. szeptember 12-én. Fotó: Vatican Pool / Getty Images)