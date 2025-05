Kábítószer-kereskedő bűnbandák követhették el a francia börtönök elleni támadásokat

Kábítószer-kereskedő bűnbandák érintettségét tárta fel a francia büntetés-végrehajtási intézmények elleni támadások ügyében indított nyomozás, melynek eredményeként 21 gyanúsítottat hallgat ki a szervezett bűnözés ügyében illetékes joghatóság (Junalco) és a terrorellenes ügyészség (PNAT) – írta az MTI.

A két bűnüldöző szerv pénteken kiadott közösen közleménye szerint a 21 gyanúsított közül ketten kiskorúak, heten pedig már eddig is őrizetben voltak, az ő esetükben az előzetes letartóztatásba vételt kérték. A már korábban őrizetbe vett gyanúsítottak között van egy, a marseille-i kábítószer-maffiához köthető bűnügyben is vád alá helyezett személy, aki azzal is gyanúsítható, hogy ő hozta létre a DDPF (a „francia rabok jogai kifejezés” rövidítése) nevű Telegram-fiókot, amelynek csatornáján elsőként jelent meg a franciaországi fogvatartási körülményeket bíráló üzenet – írták a közleményben, hozzátéve, hogy a hatóságok gyanúja szerint a fenyegető üzenetet is ő fogalmazta meg.

Hozzátették, hogy a Junalco által pénteken indított nyomozás mintegy tizenöt olyan, börtönök és börtönőrök ellen bűnszervezetben előkészített és végrehajtott bűncselekményt – köztük egy gyilkossági kísérletet – érint, amelyeket április 13-a óta követtek el Franciaországban.

A nyomozás eddigi adatai szerint a DDPF felirat április 13-án Agenben jelent meg először, a Büntetésvégrehajtás-Igazgatási Nemzeti Iskola (Enap) parkolójában felgyújtott hét autó közelében. Ezután kezdődött el a börtönszemélyzet autói és a börtönépületek, valamint egy Lyon közelében található lakótelep börtönőrök által lakott épületei ellen elkövetett fegyveres támadássorozat, amelyet tűzijáték-rakétákkal és aknavetőkkel, Kalasnyikov-lövésekkel, illetve Molotov-koktéllal követtek el, más városok mellett Toulonban is. Az akkor még ismeretlen bűnözői csoport kezdetben videót és fenyegetéseket tett közzé titkosított Telegram-csatornáján, majd később törölte azokat és bezárta az oldalt.

A nyomozók megállapították, hogy a „DDPF-mozgalom” elindítója – a szervezett bűnözői körökben már régóta alkalmazott módszerrel – szintén a Telegramon jelentette meg először, majd terjesztette a közösségi médiában az akciókra való felhívásait, és toborozta az elkövetőket, akiknek komoly anyagi ellenszolgáltatást ajánlott fel.

A feltárt adatok alapján azt írták, hogy

noha a szervezett bűnözés által összehangolt és végrehajtott cselekményekről van szó, ezekben nem mutatható ki terrorizmussal vagy radikális ideológiával kapcsolatos külföldi beavatkozás.

A Franciaország-szerte több mint 300 nyomozó mozgósításával zajló ügyben hétfő és szerda között több nagyszabású razzia során összesen 30 gyanúsítottat, köztük négy kiskorút és köztörvényes bűnökért korábban már elítélt személyeket vettek őrizetbe. Hét gyanúsítottat azóta vádemelés nélkül szabadon engedtek. Lyonban viszont egy felnőtt és egy kiskorú gyanúsítottat olyan cselekményekért állítanak bíróság elé, amelyek nem kapcsolhatóak össze az ügyben indult elsődleges nyomozással.