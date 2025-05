Vietnámban este nyolc után már nem lehet különórákat tartani

Sok diák már most is jelentős időt tölt az egész napos iskolákban, amelyek jellemzően – délelőtti és délutáni szakaszra bontva – reggeltől délután 4 vagy 5 óráig tartanak. A statisztikák szerint jelenleg Ho Si Minh-város általános, közép- és felsőfokú iskoláinak 93 százalékában ez a rendszer működik. Ho Tan Minh, Ho Si Minh-város oktatási és képzési minisztériumának irodavezetője szerint a döntésben szerepet játszott a város nagy forgalmi torlódása is, amely megnövelte a diákok ingázási idejét.

Ez a lépés a legutóbbi az elmúlt évtizedben tett erőfeszítések sorában, amelyek célja Ho Si Minh-város virágzó magántanári szektorának szabályozása.

A korábbi intézkedések között szerepelt az általános iskolások magántanárok általi oktatásának betiltása, valamint olyan irányelvek, amelyek szerint az iskolaigazgatóknak emlékeztetniük kell a tanárokat arra, hogy a rendes órák alatt átfogó oktatást kell tartaniuk, hogy a diákoknak ne legyen szükségük különórákra.

Egy hivatalos online adatbázist is létrehoztak, hogy a szülők ellenőrizhessék a bejegyzett oktatóközpontok és tanárok megbízólevelét. Az adatbázis szerint a városban mintegy 1300 regisztrált központ van 3300 tanárral. A tényleges szám azonban valószínűleg magasabb, mivel a szabályozás ellenére továbbra is létezik illegális magántanárok által folytatott képzés.

A nagy kihívást jelentő vizsgák által a tanulmányi sikerre gyakorolt intenzív nyomás felerősítette a különórák iránti keresletet. Sok szülő attól tart, hogy gyermekeik magántanítás nélkül lemaradnak vagy igazságtalan bánásmódban részesülnek az iskolában, különösen mivel az iskolai tanárok néha saját diákjaikat kényszerítik magánórákra.

Az Oktatási és Képzési Minisztérium idén áprilisban indította el a tanórán kívüli tanítás és tanulás kezelésére szolgáló portált, amelynek felhasználói a korrepetálóközpontok, az iskolák, a szülők és a diákok.

Ennek értelmében a korrepetálóközpont fogja megszervezni a korrepetálási tevékenységek nyilvántartásba vételét, felügyeletét és irányítását, az előírásoknak megfelelően, miközben az iskola fogja felügyelni és kezelni az iskolában korrepetálásra regisztráló tanárok és diákok adatait.

A diákok szülei ezen a portálon keresztül tudják követni az információkat, és regisztrálni az online korrepetálásra.

Az Oktatási és Képzési Főosztály azt tervezi, hogy minden egyes tanár és tanórán kívüli tanítási és tanulási központ esetében ezzel a portállal gyűjti össze a tanórán kívüli tanításra és tanulásra vonatkozó előírások megsértésére vonatkozó statisztikákat. A főosztály arra is törekszik, hogy kezelje a tanárok, tanítási központok és tanítási formák alapinformációinak mennyiségét minden egységre vonatkozóan.

A vietnámi közoktatási rendszer

Vietnámban az oktatási rendszer 12 éves hivatalos iskolai oktatásból áll, ami hatéves korban kezdődik. Az általános iskolai oktatás kötelező, öt évig tart, és olyan alapozó tantárgyakra összpontosít, mint a vietnámi nyelv, a matematika, a természettudományok, a művészetek és a testnevelés. Ennek a szakasznak az a célja, hogy a tanulók alapvető műveltségi és számolási készségekkel rendelkezzenek.

Az általános iskolai oktatást követően a tanulók belépnek a középfokú oktatásba, amely alsó középfokú (hat–kilenc) és felső középfokú (tíz–tizenkettő) osztályokra oszlik. Az előbbi négy évig tart, és szintén kötelező, itt az alaptantárgyak mellett olyan tantárgyakat vezetnek be, mint a történelem, a földrajz, az idegen nyelvek és a technológia. Ennek a szakasznak a végén a diákok országos vizsgákat tesznek, hogy továbbléphessenek a felső középfokú oktatásba. A három évig tartó felső középfokú oktatás két irányt kínál: általános oktatás és szakképzés. Az általános képzés a felsőoktatásra készíti fel a diákokat, míg a szakképzés a különböző szakmákhoz szükséges speciális készségek elsajátítására összpontosít. Az általános képzésben részt vevő diákok tanulmányaikat az országos érettségi vizsgával fejezik be, ami kulcsfontosságú az egyetemi felvételihez.

A szabályozás szigorítása

2023-ban az Oktatási és Képzési Minisztérium kiadta a tanórán kívüli tanítást és tanulást szabályozó 29. számú körlevelet, amelyben az idén februártól hatályos, a különórákra vonatkozó új szabályokat ismertette. A körlevél kimondja, hogy pótórákat csak akkor lehet indítani, ha a diákok önként választják a részvételt, és ehhez a szülői beleegyezést is megkapták. Továbbá rögzíti, hogy csak a tanulmányi kihívásokkal küzdő, a tehetséggondozó versenyekre kiválasztott és a felvételi vizsgákra készülő felső tagozatos diákok vehetnek részt pótórákon. A körlevél azt is megtiltja, hogy az iskolák díjat szedjenek ezekért a kiegészítő órákért. A korrepetitoroknak mostantól be kell jelenteniük tevékenységüket az iskolák vezetőségének, és az összeférhetetlenség elkerülése érdekében tilos honoráriumot elfogadniuk az általuk tanított diákoktól a saját iskolájukban.

Ezek a szabályozások, bár a diákok védelmét és az oktatás minőségének javítását célozzák, ugyanakkor aggodalmakat vetnek fel a hozzáférhetőséggel kapcsolatban, különösen az alacsonyabb jövedelmű családok számára. Az önkormányzat ezért azon dolgozik, hogy egyensúlyt teremtsen a szabályozás és a megfizethetőség között, hogy a város minden diákja számára egyenlő hozzáférést biztosítson az alapvető tanulmányi támogatáshoz.

A hatóságok 2024 decemberében több be nem jegyzett korrepetálóközpontban is razziát tartottak. Az egyiket egy helyi középiskolai tanár vezette, aki három alkalommal tartott foglalkozásokat 50 diáknak, akik közül sokan az ő osztályából kerültek ki. Ugyanannak az iskolának más tanárai is korrepetálták a saját diákjaikat ebben a központban.

Az este 8 óra utáni korrepetálások betiltására vonatkozó javaslatot, amely a városi hivatalokkal, oktatási szakértőkkel és érdekelt felekkel folytatott konzultációkat követően született, az illetékesek most hivatalos jóváhagyásra benyújtják Ho Si Minh-város Népi Bizottságának.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: Ho Si Minh-város. Fotó: Rwp Uk / Getty Images)