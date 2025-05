Szombaton több mint 18 millió ausztrál járul az urnákhoz, hogy döntsön a következő kormányról. A választások középpontjában a hivatalban lévő balközép Munkáspárt áll, amelyet Anthony Albanese miniszterelnök vezet, valamint a konzervatív Liberális–Nemzeti Koalíció, amely Peter Dutton irányítása alatt próbálja visszaszerezni a hatalmat.

Bár a két nagy párt küzdelme látszólag szoros, egyre több választó keresi az alternatívát: a legfrissebb felmérések szerint minden harmadik szavazó valaki másra voksolna, elfordulva a két hagyományos politikai tömbtől. A kampányt a megélhetési válság, valamint az Egyesült Államokban zajló politikai események – különösen Donald Trump visszatérése – is befolyásolják.

Az ausztrál választásoknak sajátos hangulata van: a polgárok hagyományosan iskolákban vagy templomokban adják le voksaikat, majd egy „demokráciakolbásszal” – azaz kenyérre helyezett grillezett kolbásszal, hagymával és szósszal – jutalmazzák meg magukat. Az önkéntesek eközben színes szórólapokat osztogatnak, segítve a választókat eligazodni az ország preferenciális szavazási rendszerében. A preferenciális rendszer annyit jelent, hogy egy választó több jelöltre is voksolhat, miközben sorrendet állít fel közöttük.

A Guardian Essential utolsó közvélemény-kutatása alapján a Koalíció 34 százalékon, a Munkáspárt pedig 32 százalékon áll az első preferenciák alapján. Ugyanakkor a preferenciák újraosztása után a Munkáspárt néhány százalékos előnyre fog szert tenni. Ez alapján a Munkáspárt esélyes lehet egy kisebbségi, vagy akár szoros többségi kormány megalakítására – írja a The Guardian.

A választások egyik meglepetése a Zöldek szereplése lehet, akik a voksok mintegy 13 százalékára számíthatnak. Kulcsszerepet játszhatnak, ha egyik nagy párt sem tud többséget szerezni. Ugyanakkor a szélsőjobboldali Trumpet of Patriots párt is beleszólhat a választásokba – a milliárdos Clive Palmer által támogatott alakulat kampányát kéretlen SMS-ek kísérték, országszerte felháborodást keltve.

Pauline Hanson One Nation pártja is erősödni látszik a 2022-es 5 százalékosos eredményéhez képest, ami hatással lehet néhány alsóházi választókerület eredményére, bár mandátumszerzésük továbbra sem tűnik valószínűnek.

A 2022-es választásokon áttörést elérő úgynevezett teal függetlenek – akik a klímavédelemre, a politikai integritásra és a nemek közötti egyenlőségre építették kampányukat – egyre komolyabb kihívást jelentenek a hagyományosan liberális körzetekben. Ha egyik nagy párt sem szerez abszolút többséget, ők lehetnek a királycsinálók, akik eldönthetik, ki alakíthat kormányt.

Átalakuló választási térkép

Változó választókerületek, új mandátumeloszlás és a kisebbségi kormányzás lehetősége is beleszólhat az eredménybe.

A 2025-ös szövetségi választások egy átalakuló parlamenti térképen zajlanak majd. A legutóbbi, leköszönő parlamentben a Munkáspárt többséget szerzett a 151 képviselői helyből 78 mandátummal, míg a Liberális–Nemzeti Koalíció 54, a Zöldek négy, a függetlenek 13 helyet foglaltak el. Egy-egy képviselői hely jutott a Centrum Szövetségnek, illetve a Bob Katter vezette Ausztrália Pártnak is.

A közelgő választás több változást is hoz: az alsóház létszáma visszaáll a korábbi 150 főre. A választókerületek arányosítása alapján Nyugat-Ausztrália egy további mandátumot kap, míg Új-Dél-Wales és Victoria egy-egy helyet elveszít. Ez a változás azt jelenti, hogy a többségi kormányzáshoz továbbra is 76 képviselő szükséges.

A választókerületi határok módosítása több helyen is jelentős változást hozhat. A Munkáspárt egy megszűnő, korábban általuk birtokolt helyet veszített el, miközben az új Bullwinkel körzet, amely Nyugat-Ausztráliában jött létre, marginális – de elvileg munkáspárti – előnnyel indul. Észak-Sydney független képviselője, Kylea Tink várhatóan megőrzi pozícióját.

Az Ausztrál Választási Bizottság (AEC) előzetes becsléseket közölt az új választókerületi eredményekről, azonban ezek részben eltérnek a neves választási szakértő, Antony Green számításaitól, így az eredmények előrejelzése továbbra is bizonytalan – írja összefoglalójában a The Guardian.

A 76 fős ausztrál szenátusban jelenleg sincs egyetlen pártnak sem önálló többsége. A Koalíció 30, a Munkáspárt 25, a Zöldek 11 helyet birtokolnak, míg a fennmaradó 10 helyet függetlenek és kisebb pártok képviselői töltik be. Ezeket a mandátumokat a 2025-ös választáson újra elosztják, így a felsőház összetétele is jelentősen átalakulhat.

A választások egyik legnagyobb kérdése az, hogy vajon valamelyik nagy párt képes lesz-e egyedül kormányt alakítani. Ha ez nem sikerül, a kisebb pártok és független képviselők támogatása válik kulcsfontosságúvá. Ez hosszabb tárgyalásokat, koalíciós alkukat is jelenthet a szavazás napja után.

Legutóbb 2010-ben fordult elő, hogy egyik párt sem szerzett többséget az alsóházban. Akkor a Munkáspárt Julia Gillard vezetésével a függetlenek támogatásával alakított kisebbségi kormányt.

A választás tétje tehát nemcsak a kormány összetétele, hanem a politikai stabilitás megőrzése is. A választók döntése meghatározza, hogy Ausztrália erős, többségi vezetéssel vagy újraalkudott politikai együttműködésben folytatja útját a következő ciklusban.

A Trump-faktor

A szintén a brit nemzetközösséghez tartozó Kanada választási eredményeibe nagyon erősen beleszólt Donald Trump amerikai elnök megválasztása, aki azzal állt elő, hogy az országot Amerikához szeretné csatolni. Bár ilyen mérvű külpolitikai éintettség Ausztrália esetében nem áll fenn, a Trump-faktor itt is jelen van.

Ausztrália kezdetben nem sok figyelmet szentelt Donald Trump újabb elnöki ciklusának. A legtöbb választó úgy gondolta: már egyszer túléltük, most is túl fogjuk. A világ másik felén, viszonylagos biztonságban Trump második elnöksége sokáig távolinak tűnt.

Most azonban az ausztrál kampány középpontjába került az amerikai politika – különösen az egyre agresszívebb Trump, akinek világgazdasági döntései már közvetlenül is hatnak a szövetségesekre. A vámháború, amelyet Trump új ciklusában indított el, nem kímél sem ellenfelet, sem szövetségest – így Ausztráliát sem.

„Ez nem egy baráti cselekedet volt” – mondta Anthony Albanese miniszterelnök azután, hogy Trump kormánya kivétel nélkül minden országra vámokat vezetett be. Albanese ugyanakkor jelezte, Ausztrália nem kíván hasonló lépéssel válaszolni – hű marad a mateshiphez, vagyis a két nemzet között lojalitást és barátságot hangsúlyozó értékhez.

Miközben az ország a május 3-i szövetségi választások felé halad, a politikusok eredetileg olyan belpolitikai témákra akarták helyezni a hangsúlyt, mint a megélhetési költségek, a lakhatási válság vagy az egészségügy. Ehelyett azonban a választási vitákat egy külföldi vezető uralja. Első televíziós vitájukon a közönség rögtön Trumpról kérdezte a két fő jelöltet – írja a BBC.

Peter Dutton, az ellenzéki Koalíció vezetője igyekszik kihasználni korábbi kormányzati tapasztalatait. Miniszterként még Trump első ciklusában tárgyalt vámkérdésekről, és azzal kampányolt, hogy ő lenne az, aki a legjobban tudná kezelni a nehéz természetű amerikai elnököt. Csakhogy ez a stratégia visszaütni látszik.

„Kezdetben azt hangoztatta, hogy ő és Trump hasonló karakterek, így jobban kijönnek egymással” – mondja Amy Remeikis politikai elemző. „De mostanra a választók nem olyasvalakit akarnak, aki jól kijön Trumppal, hanem valakit, aki képes szembeszállni vele.”

Dutton az év elején még dicsérte Trump „alkukészségét” és „nagyívű gondolkodását”, miután az elnök a palesztinok Gázai övezetből való kiűzését emlegette. Azóta kénytelen volt visszavonulót fújni. Liberális pártjának egyik prominens tagja, Jacinta Nampijinpa Price, aki árnyékminiszterként kampányol, egyértelműen Trump retorikáját idézte, amikor azt mondta: „újra naggyá akarjuk tenni Ausztráliát”. Dutton e kijelentésről inkább nem nyilatkozott.

Emellett Albanese is az óvatosságra épít. A kormányfő igyekszik megőrizni a higgadt vezető képét egy bizonytalan világban. Albanese azt a benyomást kívánja kelteni, hogy Ausztrália szövetségei – különösen az Egyesült Államokkal – továbbra is stabilak maradnak, bármennyire is kiszámíthatatlan a Fehér Ház a következő négy évben. Ez az üzenet rezonálhat a választók körében – különösen azoknál, akik nem kívánják, hogy Ausztráliát „Trump módjára” vezessék.

(Borítókép: Szavazás Sydney-ben, Ausztráliában 2025. május 2-án. Fotó: David Gray / AFP)