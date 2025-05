Már formálódik Trump harmadik ciklusa, bár egyelőre alkotmányellenes

Az amerikai elnökök csak két négyéves ciklusig tölthetik be az államfői pozíciót. Az utóbbi időben azonban Donald Trump eljátszott az ötlettel, hogy a 2028-as választáson is elinduljon. Megnéztük, lehetséges-e, hogy Trump harmadszor is elnök legyen.

Donald Trump mercholdala a napokban új termékekkel bővült. Olyan sapkákkal és pólókkal, amelyekre a „Trump 2028” felirat van írva. Ezekkel a ruhákkal a támogatók azt fejezhetik ki, hogy az elnököt a következő választáson is támogatnák, amelyen természetesen már nem indulhat, ugyanis az államfői posztot már 2017 és 2021 között is betöltötte.

Ahogy a republikánus elnök sok más ötlete – például Kanada bekebelezése –, a harmadik elnöki ciklus is egy polgárpukkasztó viccként indult, aztán időközben egyre gyanúsabbá vált, hogy a politikus ténylegesen mérlegeli a hatalom megtartásának lehetőségét. Már nem lehet pontosan tudni, hogy ez Trump újabb tréfája, vagy tényleg komolyan gondolja, hogy indul 2028-ban is. A 78 éves államfő egyébként először januárban egy Nevadában tartott beszédében utalt arra, hogy a két cikluson túl is maradna. Az elnök úgy fogalmazott, hogy

életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy nem egyszer, hanem kétszer, háromszor vagy négyszer szolgálhatok

– mondta Donald Trump.

Ez a megszólalás valószínűleg vicc volt, viszont azóta az elnök folyamatosan felveti az ötletet. A Time magazinnak adott interjújában múlt héten azt mondta, „elárasztják a kérések”, hogy maradjon még négy évre, mert szerinte annyira jó munkát végez, és azt is elmondta, hogy „vannak kiskapuk”, amikkel az időkorlátot ki lehet játszani. Azt azonban leszögezte, hogy ezekkel a kiskapukkal nem élne.

Alkotmányt kellene módosítani

Steve Bannon, az elnök korábbi főtanácsadója azonban egy héttel korábban ezzel ellentétes állítást tett. Szerinte már egy csapat dolgozik azon, hogy kitalálják, hogyan maradhatna Trump a Fehér Ház lakója. Valamint azt is világosan kijelentette, hogy szerinte „Trump elnök indulni fog a harmadik ciklusáért is, 2029. január 20-án délután pedig ismét megválasztják, ő lesz az Egyesült Államok elnöke”. Trump korábbi bizalmasa szerint erre úgy lenne lehetőség, ha módosítanák az alkotmányt. Bannon onnan lehet ismerős, hogy egyrészt nagy rajongója Orbán Viktornak, másrészt a februári CPAC-en sokak szerint bemutatott egy náci karlendítést. Trump egykori jobbkeze a Capitolium ostromában betöltött szerepe miatt börtönben is ült.

Az elnökök időlimitjét szabályozó alkotmánykiegészítést – amit Bannon emlegetett – csak 1951-ben fogadták el. Egészen addig csak amolyan szokásjog volt, hogy az elnökök 8 év kormányzás után már nem indulnak többször a választáson. Ez egyébként az első amerikai elnöktől, George Washingtontól ered, aki kétszer volt elnök, és az ő példáját követték utódai is. Franklin D. Roosevelt volt az egyetlen elnök a történelemben, aki kettőnél több, összesen 4 ciklusra kapott felhatalmazást a választóktól, azonban az utolsót már nem tudta kitölteni. Halála után a törvényhozók nem szerették volna, hogy a legendás elnök esete precedenst teremtsen az utána jövő államfőknek, ezért szükségesnek tartották, hogy 8 évben maximálják a hivatali időt.

Ezt az alkotmánykiegészítést nem lehet olyan egyszerűen módosítani, mint ahogy azt Trump korábbi tanácsadója felvázolta.

A módosítót 50-ből 38 államnak támogatnia kell. Nincs ennyi keményvonalas MAGA-republikánus vezetésű állam. Ha lenne, akkor is ott van még az a probléma, hogy a jobboldalnak egyik házban sincsen kétharmados többsége, ami szükséges az alkotmányozáshoz.

Mindenféle elmélet kering

Tehát gyakorlatilag lehetetlen, hogy Trump törvényesen hatalmon maradjon. A MAGA-körökben azonban elterjedt egy teória, hogy miként lehetne mégis kijátszani az alkotmányt. A terv szerint a 2028-as választásokon nem Donald Trump, hanem az alelnöke, J. D. Vance indulna, Trump pedig az alelnöke lenne.

Miután Vance a választást megnyeri, lemondana a jelenlegi elnök javára, ezzel Trump újabb négy évre az ország élére kerülne.

Azonban ennek a tervnek is van egy apró szépséghibája: az amerikai alkotmány egy másik kiegészítése egyértelműen kimondja, hogy olyan ember nem lehet az Egyesült Államok alelnöke, aki amúgy az elnöki pozíciót nem tölthetné be – például Trump esetében azért, mert már kétszer betöltötte.

És egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai közvéleménynek nem sok kedve van ahhoz, hogy Trump a jelenlegi hivatali idején túl is maradjon. A népszerűségi mutatói az első 100 nap alatt bezuhantak. A múlt hét végén közzétett közvélemény-kutatások a támogatottsága drasztikus csökkenését mutatják, és rávilágítanak arra is, hogy a népszerűtlenségét a kiszámíthatatlan vámpolitikája, egyre tekintélyelvűbb stílusa és a világ leggazdagabb emberéhez, Elon Muskhoz fűződő kapcsolata okozta. Míg Trump a beiktatásakor 50 százalék feletti támogatottságot élvezett, most 39 és 44 százalék között mozog, és a többség úgy véli, hogy az elnöki jogkörök kiterjesztésére tett erőfeszítéseivel túl messzire ment.

Miért emlegeti Trump a harmadik ciklust?

A szakértők szerint Donald Trump két okból forszírozza a harmadik ciklus kérdését. Egyrészt azért, hogy ezzel rendszabályozza a Republikánus Pártot, ugyanis amíg folyamatosan ott a lehetőség, hogy elindul, a jobboldal erős jelöltjei nem mernek ellene kampányolni, és nem tudják „túlragyogni” sem a figyelmet láthatóan kedvelő politikust. Másrészt ez egyfajta figyelemelterelés is lehet, amellyel más olyan intézkedéseitől akarja elvonni a reflektorfényt, amelyek szintén ellentétben állnak az alkotmánnyal, vagy minimum feszegetik annak határait. Ilyen például a kormányszervek – USAID, Oktatási Minisztérium – bedarálása és az igazságszolgáltatás ellen folytatott hadjárata – írja az El País.

Frank Luntz amerikai politikai tanácsadó azonban arra figyelmeztet, hogy nem szabad alábecsülni az elnököt, és a harmadik ciklusról szóló szavait komolyan, szó szerint kell venni. Főképp azért, mert Donald Trump a múltban a végletekig elment azért, hogy a hatalmát megtartsa. A 2020-as választás elvesztése után csalást kiáltott, majd nyomást gyakorolt az alelnökére, Mike Pence-re, hogy ne fogadja el a Joe Bident elnökké választó elektori kollégium döntését. S mivel ez a terv nem működött, felszólította a híveit, hogy menjenek a Capitolium épületéhez, és tiltakozzanak a szerinte elcsalt választás eredménye ellen.

Amennyiben Trump valamilyen úton-módon mégis elindulna 2028-ban, és nyerne, akkor 82 évesen kezdené meg a harmadik ciklusát, amivel az Egyesült Államok történelmének legidősebb elnöke lenne.

(Borítókép: Donald Trump. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)