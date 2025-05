Ukrajnát végzetes csapda fenyegeti, Putyinnak kész forgatókönyve van

Az Ukrajnára leselkedő veszélyek megsokszorozódnak. A Trump elnök vámtarifáira irányuló nemzetközi figyelem elvitte a fókuszt Ukrajnáról, ahogyan 2024-ben Gáza is. Trump fenyegetése, hogy elsétál a békemegállapodás elől, további veszélyt jelent, csakúgy, mint Európa egyre kevésbé meggyőző próbálkozásai a kollektív elszántság demonstrálására. Ez utóbbi ponthoz kapcsolódik egy potenciálisan végzetes nyelvi figyelmetlenség.

Barbara Tuchman The Guns of August című könyvében elmeséli, hogy 1910-ben Henry Wilson vezérőrnagy Ferdinand Foch francia tábornokkal tárgyalt arról, hogy mekkora brit haderőt lehetne bevetni egy kontinentális háború esetén.

„Mi a legkisebb brit katonai erő, amely gyakorlati segítséget jelentene önöknek?” – kérdezte Wilson.

Foch így válaszolt:

Egyetlen brit katona – és mi gondoskodunk róla, hogy megöljék.

1982 áprilisában Enoch Powell brit politikus szidta a Dél-Georgián és a Falkland-szigeteken szolgáló királyi tengerészgyalogosokat, amiért az argentin inváziót követően halálos áldozatok nélkül adták meg magukat. Még azt is javasolta, hogy hadbíróságot kellene összehívni – írja tanulmányában a világ legrégebbi, katonai kérdésekkel foglalkozó agytrösztje, az 1831.ben alapított brit Royal United Services Institute (RUSI).

Ez a két történet megmagyarázza a „tripwire” koncepció fontosságát. Mindennek az a lényege, hogy a támadót el kell riasztani azzal a kockázattal, hogy egy erős nemzethez tartozó katonákat ölnek meg, amelyek aztán megtorolnák a támadást. A gondolat második, implicit szála az, hogy az elrettentő hatás érdekében a megtámadott nemzetnek hiteles katonai vagy gazdasági erőforrásokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy koherens megtorlást tudjon végrehajtani.

Kettős beszéd

Az elmúlt hetekben Keir Starmer miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök próbáltak hiteles európai választ adni arra az esetre, ha Oroszország megszegné az Egyesült Államok és Oroszország között (Ukrajna és más kulcsfontosságú európai országok részvételével vagy anélkül) létrejövő ukrajnai békemegállapodást.

Nem teljesen világos, hogy ezek az erőfeszítések csupán arra irányultak-e, hogy komoly szándékot mutassanak Trump elnök felé, hogy a NATO-hoz kössék és meggyőzzék őt a háttérhatalom biztosításáról, vagy pedig valós szándék van egy ilyen erő bevetésére. Minden valószínűség szerint az előbbiről van szó. Miért is?

Először is, az Egyesült Királyság és Franciaország nagyon jól tudja, hogy Putyin soha nem fog beleegyezni abba, hogy a NATO-országokhoz tartozó erők belépjenek Ukrajnába. És Steve Witkoff, Donald Trump oroszországi különmegbízottja megjegyzéseiből ítélve nem valószínű, hogy az amerikai kormányzat ellent fog ennek mondani.

Másodszor, az ukránokon kívül jelenleg nincsen olyan európai erő, amely fel lenne szerelve és ki lenne képezve az oroszok elleni harcra. A hadviselés új formái, a drónoktól a siklóbombákig teljesen idegenek azoktól a hadseregektől, amelyek legutóbb még az afgán törzsek ellen harcoltak.

Harmadszor, tekintettel annak valószínűségére, hogy Oroszország megpróbálja majd Ukrajna nagyobb részét meghódítani (ha csak a keleti területeket akarná, nem indította volna el 2022 februárjában Belaruszból a Kijev elleni támadást), az európai erő vagy katonai vereséggel, vagy politikai megaláztatással nézhetne szembe.

Negyedszer: Európa megosztott az északiak (különösen Lengyelország, Finnország, Svédország és a balti államok) között, akik intenzíven érzik az orosz fenyegetést, és a déliek között (Spanyolország, Portugália, Görögország és Olaszország), akik a szélesebb értelemben vett nyugati politikát követik, de nem túl nagy lelkesedéssel. Ott vannak még az oroszbarátsággal vádolt országok, nevezetesen Magyarország, Szlovákia és esetleg Ausztria. Végül ott van az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország, amelyek kemény hangot ütöttek meg, de a felvetést még mindig inkább külpolitikai kérdésként kezelik, semmint a nemzetük túléléseként – fogalmaz a RUSI elemzése.

A csökkenő akaraterő koalíciója

A „tettrekészek koalíciójának” minden egyes találkozója azt az üzenetet küldte Moszkvának (és Washingtonnak), hogy Európa még mindig nem képes összeszedni magát. A 100 ezer előre telepített katona tervéből 20 ezer lett, akik a frontvonaltól jóval távolabb nyújtanak „biztosítékot”. A legfurcsább mind közül Emmanuel Macron nemrégiben tett kijelentése volt, miszerint ez egy „pacifista erő” lenne.

Amellett, hogy minden egyes találkozóval egyre kisebb lesz, a javasolt európai haderő egyre távolabb kerül a frontvonaltól. Az is kérdés, hogy egy Lvivben vagy akár Dnyipróban állomásozó európai (vagy bármilyen más) katonákból álló haderő nyújt-e egyáltalán bármilyen védelmi biztosítékot?

Mit ér egy orosz biztonsági garancia?

Zelenszkij elnök számára, aki Kijevből figyeli az eseményeket, az a fontos, hogy kevésbé a szavak formájára, mint inkább a szándékokra koncentráljon. A garanciák, a hátráltató tényezők, a buktatók, a békefenntartás és a megnyugtatás reménytelenül összekeverednek. Zelenszkijt nem kell emlékeztetni arra, hogy

az 1994-es budapesti memorandum a „biztonsági biztosítékokról” – amelyek mindegyike megszűnt –, és nem garanciákról szólt.

Lengyelországnak (és Romániának) szintén tanácsot kellene adnia neki a „garancia” szóval kapcsolatban. Franciaország nyomására Neville Chamberlain garanciát adott Lengyelországnak és Romániának Hitler 1938-i márciusi csehszlovákiai invázióját követően, ami az alig hat hónappal korábbi müncheni megállapodás egyértelmű felrúgása volt. A garancia azonban Lengyelország számára haszontalannak bizonyult. Nagy-Britannia tiszteletben tartotta a garanciát, de csak azért, hogy hadat üzenjen Németországnak, azonban Lengyelország megmentésére irányuló remény nélkül.

Ha tehát a szavak megbízhatatlanok, mibe kapaszkodhat Zelenszkij? Normális időkben a NATO-szerződés 5. cikke lenne a garancia aranyszabálya, mert ez az Egyesült Államok katonai erejével és végső soron nukleáris képességével jár együtt. Macron elnök állítólagos gondolatait arról, hogy a francia Force de Frappe-t (magyarul „csapásmérő haderő”, Franciaország haderejének nukleáris elrettentő része) a NATO rendelkezésére bocsássa-e, nem szabad félreérteni. Ugyanígy nincs esély arra sem, hogy Nagy-Britannia felhasználná nukleáris elrettentő erejét Ukrajna orosz meghódításának megakadályozására.

Az ukrajnai béke hiteles védelme

A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete készített egy dokumentumot European Reassurance Force for Ukraine: Options and Challenges (Lehetőségek és kihívások) címen a tervezett európai haderő telepítéséről, amelyben három lehetőséget jelölnek meg kis, közepes és nagy erőkkel. Azonban ez is inkább a képességekre, mint a szándékra összpontosít. Ami igazán számít, az a nagy európai fővárosok politikai akarata, amelyet a kötelezettségvállalási szabályokban kell rögzíteni.

Ez visszavezet minket az egyetlen hiteles lehetőséghez. A jövőbeni orosz agresszióval szembeni azonnali ellenállást maguknak az ukránoknak kell biztosítaniuk, akik a frontvonal közelében állomásoznak. A hátvédet Nagy-Britanniának, Franciaországnak és esetleg Lengyelországnak, Svédországnak és Finnországnak kell biztosítania. Ha az Egyesült Államok hajlandó csatlakozni, az nagy bónusz lenne, de nem lehet rá számítani. A legfontosabb előzetes megállapodásnak annak kell lennie, hogy a tűzszüneti vonalon túli bármilyen orosz agresszió a nyugati légierő erőteljes kinetikus válaszlépését vonja maga után – állítja a szerző.

Természetesen az a valószínű, hogy Putyin kijátszaná a rendszert. Olyan forgatókönyvet dolgozna ki, amelyben egy sekély orosz behatolás indokoltnak tűnhet a terepen uralkodó különleges körülmények miatt, vagy válaszul történhet ugyanez a tűzszüneti feltételek vélt vagy kitalált ukrán megszegésére. Londonban, Párizsban, Varsóban, Stockholmban és Helsinkiben tétovázás és bizonytalanság lenne tapasztalható. Továbbá bármilyen európai megtorlás magára az orosz betörésre korlátozódna, anélkül, hogy mélyen orosz területre irányuló támadásokat intéznének – egyrészt a nem támogatott légvédelmi rendszerek miatti aggodalomból, másrészt pedig egy szélesebb körű háború kiprovokálása miatt.

(Borítókép: Dróntámadás az ukrán vöröskereszt bázisán 2025. április 30-án. Fotó: Anadolu / Getty Images)