Madeleine McCann szülei rendőri védelmet kapnak a zaklatások miatt

Rendőri jelenlétet biztosítanak Madeleine McCann szüleinek a szombati imavirrasztáson, ami a kislány eltűnésének 18. évfordulóját jelöli. A döntés azután született, hogy Kate és Gerry McCannt állítólag két nő követte, köztük az a lengyel Julia Wandel, aki azt állítja, ő Madeleine. A pár tavaly lemondta részvételét a megemlékezésen, miután Wandel állítólag bejelentés nélkül jelent meg otthonuknál, a Rothley nevű faluban.

Simon Payne helyi lelkész megerősítette a Mirrornak, hogy nyolc év után először lesz rendőri jelenlét a virrasztáson. Utoljára 2017-ben voltak jelen rendőrök, amikor nagy tömeg gyűlt össze Madeleine eltűnésének tizedik évfordulóján.

„A tizennyolc év jelentős mérföldkő. Az emberek továbbra is szeretnének emlékezni Madeleine-re, és imádkozni a családjáért. Bízom benne, hogy békés esemény lesz, mindenféle zavar nélkül. Úgy tudom, rendőri jelenlét lesz Kate és Gerry kedvéért” – nyilatkozta a lelkész.

A lap a szülők rokonaitól úgy tudja, hogy a virrasztást este 7 órakor tartják a település háborús emlékművénél. „Fogalmam sincs, hányan lesznek ott, már olyan nagyon régen történt az egész, de a helyiek továbbra is nagyon támogatóak” – mondta.

Tizennyolc éve hiába várnak az igazságra

Tizennyolc éve tart a világ egyik leghíresebb eltűnési ügye: Madeleine McCann 2007-ben, háromévesen tűnt el egy portugáliai nyaraláson, és azóta sem került elő. A főgyanúsított, Christian Brückner jelenleg is börtönben van Németországban más bűncselekmények miatt, de tagadja, hogy köze lenne a kislány eltűnéséhez. A nyomozás folytatódik, miközben a McCann család továbbra is az igazság kiderítésében reménykedik, és bízik abban, hogy a lány életben lehet. Az ügyben újabb fordulatot jelentett, amikor feltűnt egy lengyel nő, aki DNS-bizonyítékok ellenére is állítja, hogy ő Madeleine, valamint egy 60 éves nő letartóztatása, aki a családot zaklatta.