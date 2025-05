A Georgescu-árvák hatalomra segíthetik a magyarellenes szélsőjobbot Romániában

Az utóbbi hónapokban sokkok sorozata rázta meg a román közéletet. A történet úgy kezdődött, hogy az ország 2024. november 24-én államelnök-választást tartott, itt pedig egy addig ismeretlen, de szélsőjobboldaliként kategorizált jelölt, Calin Georgescu zsebelte be a legtöbb szavazatot, és úgy nézett ki, hogy a december 8-án esedékes második fordulóban ő mérkőzhet meg a másik továbbjutó jelölttel, Elena Lasconival.

A román média és a politikai elit értetlenül állt a a 20. századi ultranacionalista, és magyarellenes Vasgárdával szimpatizáló jelölt győzelme előtt, és politikai oldalakon átívelő széles összefogásra buzdítottak a liberális Lasconi mögött. Aztán két nappal a tervezett második forduló előtt a legfelsőbb igazságszolgáltatási szerv, vagyis az alkotmánybíróság érvénytelenítette az első menet eredményét, és elrendelte annak megismétlését, kirobbantva ezzel egy alkotmányos válságot.

Az alkotmánybíróság arra hivatkozott, hogy Georgescu kampányát egy külföldi szereplő, feltehetőleg Oroszország pénzelte.

Az alkotmánybírósági döntéssel szemben nemcsak Georgescu, de ellenfelei is kritikákat fogalmaztak meg. Főképp Elena Lasconi, aki a mögötte összegyűlt szélsőjobbellenes koalíció támogatását élvezve a végsőkig hitt abban, hogy az első forduló váratlan befutóját a következő körben legyőzheti, és Románia első női elnöke lehet.

Eltiltották a tiktokos jelöltet

Teltek-múltak a hónapok. Az incidens miatt megtépázott legitimitású államelnök, Klaus Iohannis időközben lemondott, miután a demokráciában bizalmat vesztő szélsőjobboldali ellenzék obstruktív szereplőként lépett fel az ország parlamentjében, és megpróbálta megbuktatni őt és a kormányt is. A jelöltek teljes gőzzel készültek a választás második fordulójára,

Az első forduló győztesét, Georgescut azonban március 9-én a Központi Választási Bizottság eltiltotta a jelöltségtől – az előbb említett alkotmánybírósági döntésre hivatkozva.

Támogatói ezután tüntetni kezdtek szerte Romániában. A fővárosban, Bukarestben összecsaptak a rendőrökkel is. Georgescu támogatói úgy gondolják, hogy a politikai elit a titkosszolgálattal szövetkezve tiltotta el a 63 éves jelöltet az indulástól. A TikTokon kampányoló politikus ellen büntetőeljárások indultak. Azóta őt és több társát is letartóztatták, és házkutatásokat tartottak a környezetükben. Többek között fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetek népszerűsítésével, illetve az alkotmányos rend megdöntésére irányuló felbujtással gyanúsítják.

Politika a közösségi médiában

Georgescu nem a hagyományos médiában, hanem a TikTok nevű rövidvideós közösségimédia-platformon kampányolt. A jelöltet azzal vádolták, hogy a kínai TikTok Oroszországgal összejátszva pörgette a kampányát, de ez a gyanú egyelőre nem nyert bizonyítást, vagy legalábbis sem a független vizsgálatot lefolytató Európai Unió, sem a román állami szervek nem tettek közzé olyan dokumentumot eddig, amely Moszkva vagy a TikTok szerepét tisztázta volna a történetben. A Kreml és a TikTok vezetősége természetesen tagadta, hogy propaganda- vagy más eszközökkel megpróbáltak volna belenyúlni a Fekete-tenger partján fekvő, kulcsfontosságú NATO-szövetséges elnökválasztásába.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy egy oknyomozó riport szerint Georgescu TikTok-kampányát véletlenül durván felerősítette egy másik román párt, a Nemzeti Liberális Párt.

A december óta kormányzó Nemzeti Liberális Párt román influenszereknek adott pénzt azért, hogy elmondják, milyen jelöltre szavaznának szívesen. A liberálisok kampánycsapata azt hitte, hogy a választók az ő jelöltjükre, Nicolae Ciucăra asszociálnak majd a véleményvezérek által név nélkül elmondott pozitív tulajdonságokról, azonban a tiktokkereknek Georgescu jutott az eszébe.

A 19 milliós országban mintegy 9 millió TikTok-felhasználó van, és jelentős részük kizárólag a rövid videókból szerzi az információkat. A TikTok úgy működik, hogy megtanulja, hogy milyen témák keltik fel a felhasználó figyelmét, és olyanokat dobál fel. A közelmúltban több kutatás is kimutatta, hogy az ilyen algoritmusok megerősítik az emberek világnézetét, és egyre szélsőségesebb irányokba tolják azt azáltal, hogy nem teszik ki őket ellenkező véleményeknek.

Georgescu utódja magyarellenes pártban politizál

A vasárnap esedékes új választáson 11 jelölt áll rajthoz, de közülük csak ötöt emlegetnek komoly esélyesként. Ez az öt jelölt pedig további két táborra bontható. A „szuverenisták” jelöltjére és a tradicionális politikai elit jelöltjeire. A választás legfontosabb szereplője egyértelműen George Simion, akit a közvélemény-kutatások az első helyre mérnek. Simiont a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nevű szélsőjobboldali párt támogatja, ő a „szuverenisták" vezetője.

Pártja a múltban magyarellenes üzeneteket fogalmazott meg, és részt vett a 2019-es úzvölgyi temetőfoglalásban is, melynek során román ultranacionalisták megtámadtak egy magyar katonai temetőt és az ott tartózkodó magyarokat. Az AUR emellett irredenta szólamokat is hangoztat, a párt Moldova bekebelezése, valamint a Bulgáriához és Ukrajnához csatolt területek visszaszerzése mellett kampányol. Ezért Simiont kitiltották mind Ukrajnából, mind pedig Moldovából. A radikális jelölt Donald Trump elnök támogatója, és ellenzi Ukrajna felfegyverzését.

Simiont egyértelműen Georgescu utódjának tartják, az új választási kampányban is a jelölt nélkül maradt „Georgescu-árvákra” célzott. Azonban az általuk „szuverenistának” nevezett tábort sokáig megosztotta, hogy egy másik szélsőjobbos jelölt, a Fiatalok Pártja által támogatott Anamaria Gavrila is indult. Ő azonban már bejelentette visszalépését, így a szuverenista oldal ereje egyesült Simion mögött.

Ezt a jelöltet támogatják a magyarok

A szélsőjobbellenes oldalon nagy a zűrzavar. Négy esélyes jelölt is van. A legerősebb romániai magyar párt, a magyar kormánnyal jó viszonyt ápoló Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége (RMDSZ) Crin Antonescu támogatására szólította a határon túliakat.

Kelemen Hunor pártelnök azzal indokolta ezt, hogy Antonescu az egyetlen, aki meglátogatta a Székelyföldet. A Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában azt a véleményét is kifejtette, hogy a jelenlegi választás tétje szerinte az, hogy a magyarellenes szélsőjobb hatalomra kerül-e. A romániai magyar politikus emlékeztetett, Romániában már többször is előfordult az, hogy a megválasztott elnök „kormányra hívta” az őt támogató pártot, mert az államfői pozíció után a kormányzást is egyszerűbb megszereznie egy pártnak – írja a Maszol.

A Kelemen Hunorék által támogatott Antonescut a december után kormányt alakító koalíció, a korábban említett RMDSZ, a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt támogatja, azonban független jelöltként szerepel majd a szavazólapokon. A 68 éves politikus 2012-ben egy hónapig ügyvivő elnöke volt Romániának, miután az akkori elnököt, Traian Băsescut a parlament menesztette hivatalából. Antonescu a védelmi költségvetés növelését és Ukrajna támogatását szorgalmazza a külpolitikában.

A főváros vezetője és egy korábbi miniszterelnök is ringbe száll

A jelenlegi felmérések szerint Crin Antonescu és Nicușor Dan, Bukarest főpolgármestere között dől el, hogy ki mérkőzik majd meg Simionnal a második fordulóban. Dan a korábban említett jelölthöz hasonló intézkedéseket támogat. Ő is függetlenként indul, de több kisebb párt is beállt már mögé, ezek közül azonban csak a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) rendelkezik parlamenti képviselettel, ez a tömörülés a negyedik legnagyobb a törvényhozás alsó házában, és jelenleg ellenzékben van.

A korábban már említett, liberális Elena Lasconi körül tavaly december óta elfogyni látszik a levegő, de még így is a legesélyesebb jelöltek között van. Lasconi azonban elvesztette a legfőbb politikai szövetségesét, az USR-t, amely beállt Dan mögé, és a támogatottságát is, amióta a Georgescu elleni második fordulóját a hatóságok meghiúsították.

Esélyesként tartják még számon Victor Ponta korábbi miniszterelnököt is. Ponta a politikai pályafutását a baloldalon kezdte, azonban azóta ő is egyre jobban kacsingat az ultranacionalista szélsőjobboldal felé. Ponta 2015-ben, egy halálos éjszakai klubtűz után távozott a miniszterelnöki tisztségből. Esetében arról is érdemes szót ejteni, hogy Simionhoz hasonlóan Donald Trump elnök támogatója.

A román kormányt jelenleg egy szocialista–liberális és magyar kisebbségi koalíció adja, amely a baloldalhoz fűződő viszonya miatt egyelőre nem ápol túl jó kapcsolatot a jobboldali Trump-adminisztrációval, Ponta és Simion ezzel szemben a Republikánus Párt szövetségese, és a Washington–Bukarest kapcsolatok javítását ígéri.

A román elnök egyébként másfajta politikai hatalommal rendelkezik, mint például a magyar köztársasági elnök. Jelentős befolyása van az ország külpolitikájára, ugyanis képviselheti az országot külföldön, ezért a kampányban természetesen ez egy kiemelt téma. Emellett az államfőnek beleszólása van a legmagasabb rangú igazságszolgáltatási tisztviselők kinevezésébe, népszavazást kezdeményezhet, és a kormányüléseken is részt vehet, de csak tanácsadóként. Törvényeket nem vétózhat, viszont visszaküldheti a parlamentnek megfontolásra.

Ez a várható forgatókönyv

A közvélemény-kutatások szerint a jobboldali radikális George Simion megnyeri az első fordulót, de az automatikus győzelemhez szükséges 50 százalékot nem éri el, ezért szükség lesz második körre. A második fordulóba vagy az RMDSZ által támogatott Crin Antonescuval, vagy az ellenzéki Nicusor Dannal nézhet szembe legnagyobb valószínűséggel.

Azonban Simion akármelyik jelölttel is mérkőzik meg, szinte borítékolható, hogy a teljes nem radikális román ellenzék és a kormánypártok is kampányolni fognak ellene, mivel a román demokráciát veszélyeztető egzisztenciális fenyegetéssel azonosítják.

Viszont nem érdemes alábecsülni azt a népharagot sem, amelyet Simion a másik szélsőjobbos jelölt, Georgescu eltiltása után sikeresen meglovagolt. Az alkotmánybíróság ítélete miatt a román társadalom hite megingott az eddigi demokráciában, amellyel szemben alapvetően is sokaknak volt fenntartása. Főképp az egymással összejátszó korrupt pártok, és a posztkommunista titkosszolgálat továbbra is erős politikai befolyásának „hagyományai” miatt. Simion mellett szólhat sokaknak, hogy az 1989-es forradalom utáni hatalmi elit kihívója, ez a malmára hajthatja a vizet a második fordulóban, amelyet május 18-án tartanak. Legalábbis akkor, ha vasárnap egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint 50 százalékát.

(Borítókép: Calin Georgescu elnökjelölt beszélget támogatóival és a médiával egy lezárt szavazóhelyiség előtt 2024. december 8-án. Fotó: Andrei Pungovschi)