Trump több ezer kimenekített afgánt küldene haza, köztük sok keresztényt

Bár a 20 éves afganisztáni háború közel négy éve véget ért, következményeivel továbbra is számolnia kell a világnak. A 2024-es amerikai elnökválasztás során is forró kampánytéma volt az amerikai kivonulás, amelyet Donald Trump első elnöksége alatt elindított, annak gyakorlati végrehajtása viszont utódjára, Joe Bidenre maradt. Trump a kampány során is többször felrótta a demokrata adminisztráció súlyos hibáit: vagyis, hogy a tálibokkal megkötött dohai megállapodást nem hajtották teljes mértékben végre, hogy a kivonulás után becslések szerint 7,12 milliárd dollár értékű nyugati fegyvert és járműveket hagytak a tálibokra, valamint, hogy számos amerikai állampolgárt nem evakuáltak Afganisztánból.

Trump január 20-i elnöki beiktatása viszont új korszakot hozott az amerikai migrációs politikában. Az elnök elsődleges célja, hogy visszaszorítsa az illegális bevándorlást. Ennek érdekében Washington több olyan befogadási programot leállított, amelyek sorozatos visszaéléseknek adott teret, és kilátásba helyezte a kitoloncolástól védő programok felfüggesztését is. Emellett sürgős felhívást intézett a 2021-ben az afganisztáni kivonulás során evakuált afgánok felé: hagyják el az Egyesült Államokat, különben kitoloncolják őket.

Legalábbis azt a nagyjából kilencezer embert, akiknek ideiglenes védelmi státusa (TPS) 2025. május 20-án lejár. Addig van lehetőségük önként elhagyni az Egyesült Államokat, azt követően viszont illegális bevándorlóknak minősülnek, akiket kitoloncolhatnak.

Ideje elhagyni az Egyesült Államokat

– áll a belbiztonsági minisztérium levelében .

Az intézkedés egyébként nem csak az afgánokat érinti: a kameruniak védelmi státusa június 7-én jár le, az etiópok TPS státusa december 12-én érhet véget, de érintettek még haitiak, hondurasiak, libanoniak, ukránok és venezuelaiak is, utóbbiak közel 300 ezer fővel a legnagyobb csoportját teszik ki az ideiglenes védelemmel rendelkezőknek.

Hány afgánt is evakuáltak az Egyesült Államokba?

A 2021-es kivonulás során két evakuációs műveletet indított az Egyesült Államok: az Allies Refuge (OAR) és a Allies Welcome (OAW) keretein belül 2021 júliusa és 2022 januárja között több mint 79 ezer afgánt menekítettek ki, de egyes források szerint 2024 augusztusáig közel 150 ezren telepedtek le az országban. Zömében olyan civilekről és családtagjaikról van szó, akik tolmácsként, sofőrként vagy más munkakörökben segítették az amerikai kontingensek munkáját, de vannak köztük katonák is, akik a szövetséges erők oldalán harcoltak.

A kivonulás után ugyanis félő volt, hogy a tálibok megtorolják az amerikaiak támogatását, és akár ki is végezhetik őket. Különösen veszélyesnek tűnt a vallási kisebbségek tagjainak, köztük a régóta üldözött hazaráknak a sorsa, akiket a tálibok mellett az Iszlám Állam Horaszán Tartomány (ISIS-K) támadásai is veszélyeztetni látszott.

Afgánok százezrei várják a nyugati segítséget Pakisztánban

Kérdésessé vált a Pakisztánban amerikai segítségre váró afgánok sorsa is. Pakisztán évtizedek óta ad otthont afgán menekültek millióinak: az első jelentősebb menekülthullámot az 1979–1989-ig tartó szovjet–afgán háború idézte elő, majd az 1990-es években a tálibok hatalomra kerülése után is sokan hagyták el hazájukat. Az afgán diaszpóra száma tovább nőtt a 2021 augusztusi kivonulást követően: mintegy 700 ezren csatlakoztak a közösséghez, főként olyanok, akiket a nyugati csapatok nem tudtak kimenekíteni. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) becslései szerint az ottani afgán közösség száma így a 3,5 milliót is meghaladja, ennek közel fele illegális bevándorló.

Azok, akik a tálib hatalomátvétel után hagyták el hazájukat, abban bíztak, hogy a nyugati országok onnan fogják elszállítani őket.

Amerikai segítségre közel 20 ezren várnak, akiknek egy része P1 és P2 típusú vízumkérelmeket adott be, előbbit nemzetközileg elismert sportolók, edzők kérelmezhetik, utóbbit pedig művészek vagy előadóművészek. Az érintettek nyílt levélben fordultak a Fehér Házhoz, azt kérve, hogy az adminisztráció vizsgálja felül a befogadási program felfüggesztéséről szóló döntést, mondván, több ezer afgán család számára Pakisztán lehetetlenné teszi, hogy új életet kezdjenek.

Rekordmagasságokba emelték a bérleti díjakat, a gáz-, az áram- és az élelmiszerárakat

– vázolta fel a helyzetet egy ott élő afgán.

Az utóbbi időben Iszlámábád is felgyorsította az afgánok kiutasítását nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. 2025 áprilisában közel 20 ezer embert utasítottak ki. A tálibok közlése szerint naponta 700-800 család érkezik vissza Afganisztánba, és úgy becsülik, hogy akár kétmillióan is jöhetnek a következő hónapokban.

Afganisztán mint biztonságos ország?

Az Egyesült Államokban az afgánok kitoloncolása nagy visszhangot váltott ki. A különböző emberi jogi szervezetek szerint ugyanis a tálibok visszatérésével gyökeresen megváltozott az élet Afganisztánban. Például megtiltották, hogy kívülről be lehessen látni az ablakokon keresztül olyan lakásokba, amelyekben nők élnek, a lányok legfeljebb általános iskolai végzettséget szerezhetnek, és a női egyetemi hallgatókat 2024 decemberében kizárták az orvosi egyetemekről. A nyilvános kivégzések pedig a korábbiaknál gyakoribbá váltak, ilyenkor nézők tízezrei jelennek meg a stadionokban, hogy végignézzék a súlyos büntetést. Legutóbb 2025. április 11-én például négy férfit végeztek ki.

Noha az emberi jogi helyzet láthatóan romlott, a húsz évnyi háború végével javulás látható a biztonság tekintetében. A tálibok győzelmével a harcok alábbhagytak, és még a Kabultól távol eső vidéki területeken – amelyeket az előző afgán kormány jellemzően elhanyagolt – is stabilizálódott a helyzet. A kihívást most már az olyan terrorszervezetek jelentik, mint ISIS-K és a Tehrik-i-Talibán (TTP) iszlamista fegyveres csoportok, ám visszaszorításukon nagy erőkkel dolgoznak a tálibok.

A javuló biztonsági helyzet pedig lehetővé tette, hogy megkezdődjön az ország infrastruktúrájának helyreállítása, beleértve a közlekedést és a vízgazdálkodást. Például a tavalyi év végére a Bakhsahabad gát első fázisának közel 60 százaléka elkészült, és a Kos Tepa-csatorna munkálatai is jól haladnak, az első építési szakasz elkészültét 2023 októberében jelentették be.

És bár koránt sem olyan hosszú a lista, mint a kivonulás előtt, egyre jobban bővelkedik Afganisztán a nemzetközi kapcsolatokban is.

A tálibok első körben a környező országok kormányaiban igyekeztek partnereket találni. Noha hivatalosan egyetlen ország sem ismeri el a tálib vezetést, vannak olyanok, amelyek együttműködési hajlandóságukat fejezték ki, köztük Banglades, Kína, Üzbegisztán, Türkmenisztán és Oroszország.

Világszerte egyre több ország sürgeti az afgánok visszatérését hazájukba, különösen azok a kormányok és politikusaik, akiket éppen a bevándorláspolitika szigorítására vonatkozó ígéreteik miatt választottak meg. Köztük van a republikánus Donald Trump is, aki már előző elnöksége során is igyekezett elejét venni az illegális bevándorlás okozta kihívásoknak. Második ciklusa során pedig az ideiglenes védelmi státussal rendelkezők után zárná be a kapukat, beleértve az 2021-es kivonuláskor érkezett afgánokat. Utóbbiak május 20-ig kaptak határidőt, addig önként kell távozniuk, ellenkező esetben kitoloncolják őket.

A szerző a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.

(Borítókép: Kabul belvárosa, Afganisztánban 2022. szeptember 8-án. Fotó: Marcus Yam / Los Angeles Times / Getty Images)