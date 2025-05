Donald Trump reagált a pletykákra, elmondta, meddig tervez elnök maradni

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen kijelentette az NBC-nek adott exkluzív interjújában, hogy második elnöki ciklusa végén távozni fog a Fehér Házból. Emellett említést tett lehetséges utódairól is, akik képesek lennének továbbvinni a MAGA-mozgalmat.

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy második elnöki ciklusa végén távozni fog a Fehér Házból, és nem próbálja meg meghosszabbítani hivatali idejét. Ezt egy exkluzív interjúban mondta az NBC News Meet the Press című műsorában.

„Nyolc évig leszek elnök összesen, két cikluson keresztül. Mindig is úgy gondoltam, hogy ez nagyon fontos” – jelentette ki Trump a vasárnap adásba került interjúban. Bár márciusban Trump azt mondta a műsorvezetőnek, hogy nem viccelt, amikor egy harmadik ciklus lehetőségéről beszélt, és a legutóbbi interjúban is elismerte, hogy szövetségesei erősen biztatják egy újabb indulásra, de tisztában van a jogi korlátokkal.

Mint azt a lap megjegyzi, az amerikai alkotmány 22. kiegészítése világosan kimondja, hogy „senkit sem lehet az elnöki hivatalra kettőnél többször megválasztani”. Az alkotmány módosítása rendkívül nehéz folyamat lenne, amely a képviselőház és a szenátus kétharmados támogatását vagy az államok kétharmadának támogatását igényelné, majd az államok háromnegyedének ratifikációját.

A harmadik Trump-ciklusról szóló spekulációk a múlt hónapban merültek fel, amikor a Trump Organization – amelyet részben az elnök két felnőtt fia vezet – Trump 2028 feliratú piros sapkákat kezdett árulni. A sapkákat 50 dollárért kínálták, a következő leírással: „A jövő fényesen fest! Írd újra a szabályokat a Trump 2028 sapkával”. A felirat ellenére – és annak ellenére, hogy az kifejezetten utal a „szabályok újraírására” – Trump azt mondta, hogy célja végül is az, hogy a következő elnökválasztás előtt átadja a stafétabotot.

Ki lehet az utód?

Trump több lehetséges republikánus utódot is megnevezett, akik 2028-ban vihetik tovább a MAGA- (Make America Great Again) -mozgalmat, amelyet a történelem legnagyobb politikai mozgalmának nevezett. Ezek között nemcsak alelnöke, J. D. Vance szerepel, hanem Marco Rubio külügyminiszter is, aki kulcsfontosságú szereplővé vált második kormányzása alatt.

Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy Vance a lista élén áll-e utódjaként, Trump dicsérte alelnökét, de nem tett konkrét ígéreteket. „Nagyon is lehetséges” – mondta Trump, majd hozzátette: „Nem akarok ebbe belekeveredni. Szerintem fantasztikus, briliáns fickó. Marco is nagyszerű. Sokan vannak, akik nagyszerűek”. Trump szerint akár húsz olyan republikánus politikus is van, aki 2028-ban esélyes lehet a jelöltségre.

Trump különösen nagy bizalmat mutat Rubio, a korábbi floridai szenátor iránt, amit tükröz Rubio széles portfóliója a kormányzatban: az elnök kinevezte a Nemzeti Levéltár megbízott vezetőjének, az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) megbízott adminisztrátorának és legutóbb nemzetbiztonsági tanácsadónak is. „Marco kiemelkedő munkát végez” – mondta Trump, majd hozzátette, hogy bár nem számít arra, hogy Rubio „hosszú távon” új nemzetbiztonsági tanácsadói szerepkörében marad, nem siet lecserélni őt.

Félidős választások 2026-ban

Az elnök szerint a figyelmét inkább a közelebbi, 2026-os félidős választásokra összpontosítja, amelyen a republikánusoknak azért kell harcolniuk, hogy megtartsák az irányítást a kongresszus mindkét házában. Trump népszerűségi mutatói azonban folyamatosan csökkentek az első 100 napban. Különösen a vámok gazdasági következményei tűnnek politikailag károsnak, Trump vámkezelése ugyanis alacsony értékelést kapott más kérdésekhez képest a legutóbbi közvélemény-kutatásokban.

Az elnök szerint nem kell aggódni azon, hogy politikája az egyik vagy mindkét kongresszusi kamara elvesztésébe kerülhet a republikánusoknak. „Ha megnézed, elég következetes, hogy aki megnyeri az elnökséget, végül elveszíti a képviselőházat, elveszíti a szenátust. Szerintem ezt meg fogjuk fordítani. Szerintem könnyedén meg fogjuk fordítani” – mondta Trump az interjúban, optimistán tekintve a 2026-os választások elé.

(Borítókép: Donald Trump az Egyesült Államokban 2025. május 1-jén. Fotó: Leah Millis /Reuters)