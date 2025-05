Hatalmas dróntámadás érte Kijevet vasárnap hajnalban, rengeteg a sérült

Oroszország dróntámadást indított Kijev ellen május 3-ról május 4-re virradó éjjel – írja a The Kyiv Independent. Legalább 11 ember megsérült, köztük két 14 és 17 éves gyermekek.

A támadásban több ház és jármű is megrongálódott a város különböző részein, köztük Sevcsenkivszkij, Obolonszkij és Szvjatoscsinszkij kerületekben. Valamint Obolonszkij területén megrongálódott a Dream Town bevásárlóközpont is, illetve körülbelül hét autó. Továbbá egy épület legfelső emelete is kigyulladt.