Izrael jóváhagyta a tervet, az egész Gázai övezetet elfoglalná

A tűzszüneti tárgyalások mellett a zsidó állam azt tervezi, hogy megszerzi az egész Gázai övezetet, és határozatlan ideig rendezkedne be a területen. Továbbra is vita folyik arról, hogy a humanitárius segélyek elosztása miként történjen az övezetben. Izrael eközben több tízezer tartalékost hívott be egy leendő offenzívához. A Hamász fogságában lévő túszok hozzátartozói azonban azzal vádolják Benjamin Netanjahut, hogy nem tesz meg mindent szeretteik kiszabadításáért.

Izraeli tisztviselők közlése szerint a zsidó állam jóváhagyta azt a tervet, hogy elfoglalja az egész Gázai övezetet, és határozatlan ideig ott is maradjon. A segélyek szétosztásáról is értekeztek, de a szállítmányokat egyelőre nem engedik be a területre − írta a The Guardian.

A tervezet a Gázai övezet civil lakosságát dél felé szorítaná, így megakadályozná, hogy a humanitárius segélyek a Hamász kezére kerüljenek. Viszont vasárnap az ENSZ elutasította azt az ajánlatot, mely szerint a segélyeket izraeli csomópontokon osszák szét.

Az izraeli biztonsági kabinet hétfő fogadta el az előbb említett tervet, azt követően, hogy bejelentették több tízezer tartalékos katona behívását. A tervvel nyomást akarnak gyakorolni a Hamászra.

Ejál Zamir altábornagy, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke közölte, hogy az újonnan behívott állományt az új offenzívánál tervezik bevetni. A zsidó állam hadereje eközben több mint két hónapja blokád alatt tartja a Gázai övezetet, ezért a lakosság nem jut hozzá a humanitárius segélyekhez.

Izraeli tisztviselők viszont úgy vélik, hogy „jelenleg elegendő élelmiszer” van a területen, de jóváhagyták „a humanitárius elosztás lehetőségét, ha szükséges, hogy megakadályozzák, hogy a Hamász átvegye az ellátmányok feletti ellenőrzést”.

A palesztin militáns csoport a tűzszünet összeomlása óta még mindig 58 túszt tart fogva, emellett a gázai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az izraeli megtorló offenzíva kezdetétől számítva legalább 52 535-en haltak meg.

Benjamin Netanjahu eközben továbbra is támogatja Donald Trump amerikai elnök januári javaslatát, amely szerint a Gázában élő palesztinokat a szomszédos országokba telepítsék. Ugyanakkor folytatódnak a tárgyalások egy új tűzszüneti megállapodásról.

צפו בעדכון חשוב ממני אליכם >> pic.twitter.com/hLLodqVnPz — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 4, 2025

Izrael abban bízik, hogy a terület esetleges elfoglalása további befolyást biztosítana Tel-Avivnak a Hamásszal folytatott egyeztetéseken, viszont humanitárius szervezetek elutasították a zsidó állam tervét arra vonatkozóan, hogy az izraeli hadsereg hozzon létre segélyelosztó központokat a Gázai övezet déli részén.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) vasárnap közölte, hogy az izraeli javaslat ellenkezik a humanitárius alapelvekkel, a Hamász pedig politikai zsarolásnak nevezte a tervezetet, és Izraelt okolta a közel álló katasztrófáért.

Eközben a Hamász által fogvatartott túszok hozzátartozói azzal vádolják Benjamin Netanjahut, hogy veszélybe sodorta szeretteiket, és azt feltételezik, hogy az 58 fogoly többsége is már elhunyt. Ennek ellenére az izraeli csapások folytatódtak Gázában, ahol legalább 17 haltak meg, köztük nyolc nő és gyermek.