Joe Biden tanácsadói komolyan gondolkoztak, hogy kognitív tesztet csináltatnak az egykori elnökkel

A Joe Biden mentális épsége és kora körüli vita végig fontos téma volt a 2024-es választások előtti időszakban, amelyben Biden végül visszalépett az újraválasztási kampánytól alelnöke, Kamala Harris javára.

Most három vezető amerikai politikai újságíró, 2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America című új könyvéből kiderült, hogy az egykori elnök tanácsadói komolyan tárgyaltak egy kognitív tesztről.

Biden segítői a könyv szerint biztosak voltak abban, hogy átmenne egy kognitív teszten, de aggódtak, hogy már a puszta tény, hogy elvégez egy ilyen felmérést, újabb kérdéseket vetne fel mentális képességeivel kapcsolatban

– írja a The Guardian.

A könyv szerint a megbeszélésre 2024 februárjában került sor, de a teszt ötletét végül elvetették. Tavaly nyáron azonban Joe Biden olyan gyenge vitateljesítményt nyújtott Donald Trump ellen, amely sokkolta a választókat és demokrata párttársait. Végül a lemondásra irányuló erős nyomás közepette Biden félreállt, így Kamala Harris lett az elnökjelölt.