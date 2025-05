Nem az ukrán elnök, hanem a magyar emberek fogják meghozni az arról szóló döntést, hogy Ukrajna csatlakozhat-e az Európai Unióhoz vagy sem – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Pécsen rendezett lakossági fórumot megelőzően kiemelte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt napokban arról beszélt, hogy a magyar emberek többsége támogatná az országa csatlakozását az Európai Unióhoz, azonban erről szerencsére nem ő fog dönteni, hanem a magyarok.

Nem Ukrajna elnöke, hanem a magyar emberek fogják meghozni az arról szóló döntést, hogy Ukrajna csatlakozhat-e az Európai Unióhoz vagy sem. Azt értjük, hogy a Tisza Párt támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Értjük ezt, hiszen a Tisza Párt Európa legukrajnabarátabb pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a tagja. Értjük, hiszen a Tisza Párt Manfred Webernek a beosztottja, márpedig Manfred Weber Európa legukrajnapártibb politikusa is egyben

– tette hozzá. Szijjártó Péter kiemelte, hogy Brüsszelben egy extra gyorsítósávot festettek fel Ukrajna számára az EU-csatlakozási folyamatban, ami két súlyos következménnyel mindenképp járna Magyarországra nézve. „Egyrészt sok tízezer vagy akár több százezer ukrán munkavállaló árasztaná el a magyar munkaerőpiacot, elvéve a munkalehetőséget sok tízezer vagy sok százezer magyar embertől. Az ukrán maffia, a hírhedt ukrán maffia pedig átjáróházként használhatná Magyarországot” – figyelmeztetett.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy ha valakinek reális esélye van az ukrajnai béketeremtésre, akkor az Donald Trump amerikai elnök, ezért igencsak rossz hír lenne a világ számára, ha az Egyesült Államok kiszállna a diplomáciai rendezés folyamatából, azonban erről egyelőre nincs is szó. „Én abban reménykedem, hogy ők részesei maradnak ennek a folyamatnak. Értem én, hogy nagyobb terepet akarnak adni maguknak a háborúzó feleknek a tárgyalásokra, de én remélem, hogy ezzel együtt a segítségükre a jövőben is, a következő napokban, hetekben és hónapokban is számíthatunk” – mondta.