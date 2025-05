Donald Trump nemzeti ünneppé nyilvánította a világháborús győzelmek napjait

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy ezentúl az Egyesült Államok hivatalosan is megemlékezik a két világháborúban aratott győzelmeiről november 11-én és május 8-án, ám munkaszüneti nap nélkül.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke amerikai idő szerint hétfőn bejelentette, hogy két új nemzeti ünnepet vezet be az amerikai világháborús győzelmek tiszteletére. A saját közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában Trump hangsúlyozta, hogy míg világszerte megemlékeznek a szövetségesek II. világháborús győzelméről, az Egyesült Államok nem ünnepli kellőképpen saját szerepét ezekben a történelmi eseményekben.

Két világháborút nyertünk meg, de soha nem kaptuk meg érte az elismerést – mindenki más igen!

– írta az amerikai elnök a közleményben.

Trump szerint az Egyesült Államok nélkül a háborúk kimenetele teljesen más lett volna, ezért november 11-ét az I. világháborús fegyverszünet (1918) és május 8-át a II. világháborús győzelem (1945) emléknapjává nyilvánítja.

Az elnök ugyanakkor hozzátette, hogy ezek a megemlékezések nem járnak munkaszüneti nappal, mivel „túl sok ünnepnap van már Amerikában – nem maradt elég nap az évben”. Trump kijelentette: „Akkor is dolgosak voltunk, és most is azok vagyunk!”

A bejelentés zárómondataként az elnök a kampányszlogenjét is hozzáfűzte: „Make America Great Again!” A közlemény szerint a hivatalos dokumentáció később várható az új nemzeti ünnepek bevezetéséről.

