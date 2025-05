Trump visszafordíthatatlan folyamatokat indított el, és ez még csak a kezdet

Az Eurázsia Központ elemzést készített Donald Trump amerikai elnök második ciklusának első száz napjáról, azt vizsgálva, hogy január 20-a óta milyen hatással voltak az új adminisztráció intézkedései az eurázsiai térség egyes országaira.

Az elemzés nem meglepő módon megállapítja, hogy Trump második ciklusának első száz napját globális gazdasági és diplomáciai aktivizmus jellemezte.

Kínával szemben fokozódott a vámháború, miközben Peking tárgyalásokra törekszik, ugyanakkor gazdasági ellenlépéseket tett.

Japán, Dél-Korea és India diplomáciai vagy gazdasági megoldásokat keresnek, míg Közép-Ázsia továbbra is periférikus maradt az amerikai külpolitikában.

A vámháború mellett az elmúlt hónapok amerikai külpolitikájának fókuszában az orosz–ukrán háború gyors lezárása volt, Trump igyekezett közvetíteni a felek között, de csak részleges eredményeket ért el, és egyáltalán nem látszik a konfliktus vége.

A Közel-Keleten nyíltan Izrael-barát és fenyegető retorikát alkalmazott Trump, „üzleti alapú béketerve” (a „Közel-Kelet Riviéráját” hozta volna létre Gázában) viszont széles körű elutasításba ütközött.

Délkelet-Ázsiában Trump protekcionista és tranzakcionista politikája felkavarta a gazdasági viszonyokat, a vámpolitikai nyomás és a USAID-visszavágások pedig növelték a térség instabilitásának kockázatát.

Frontális ütközés Washington és Peking között

Kína számára Donald Trump első száz napja egy egész pályás letámadás kezdetét, a kereskedelmi háború gyors eszkalációját jelentette. Az Eurázsia Központ kutatói szerint a „gyáva nyúl játékában” egyik fél sem rántotta el a kormányt, így végül frontális ütközés következett be.

Bár Kína kezdetben törekedett teret hagyni a tárgyalásoknak és nem akarta súlyosbítani a konfliktust, azt is világossá tette, hogy nem fogja hagyni magát, csak egyenrangú félként elismerve hajlandó tárgyalni, és felveszi a kesztyűt. Februártól Trump fokozatosan növelte a kínai termékekre kivetett büntetővámok tarifáját, melyre Peking eleinte inkább szimbolikus viszontvámokkal válaszolt, mivel az arcvesztést, de az eszkalációt is el akarta kerülni. Áprilisra azonban egyértelművé vált, hogy az eszkalációt nem fogják, és az amerikaiaknak nem is áll szándékukban tárgyalásokkal megállítani, a kölcsönös vámok pedig olyan szintre emelkedtek, hogy az gyakorlatilag kereskedelmi embargót jelent egymás felé. Kínára nem is vonatkozik az Amerika többi kereskedelmi partnerénél »kegyesen« bejelentett 90 napos haladék a viszonossági vámokat illetően, ezzel jelezve, hogy Washington nem keres tárgyalást, alkut Pekinggel

– olvasható az Eurázsia Központ kutatóinak elemzésében.

Meglátásuk szerint Kínában az első Trump-adminisztráció tapasztalatai alapján felkészültek arra, hogy az amerikai elnök folytatja Kína-ellenes kereskedelmi és vámpolitikáját. Az első száz nap azonban azt jelezte, hogy Trump ezúttal nem konkrét engedmények kicsikarására törekszik, hanem nyílt gazdasági szétválasztásra, amit kemény hangvételű nyilatkozatok is alátámasztottak.

Az elemzés ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a „frontális ütközést” követően ellentmondásos jelzések érkeztek: április 25-én Trump azt állította, folynak a vámtárgyalások Kínával, és utalt arra, hogy a kínai piacok megnyitása esetén a vámok eltörlése is szóba jöhet. Peking viszont határozottan cáfolta, hogy bármiféle egyeztetés zajlana, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy ne keltsen zavart.

Az Eurázsia Központ kutatóinak értékelése szerint Trump első száz napja a kereskedelmi háború eszkalációjának új csúcspontját jelentette. Kína várhatóan arra fog törekedni, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez, minimalizálja a negatív hatásokat külkereskedelmi kapcsolatai és belső gazdasága megerősítésével, miközben igyekszik a vámháborút minél költségesebbé tenni az Egyesült Államok számára.

Békeharc száz nap alatt

Trump számára az orosz–ukrán háború rendezése egyértelműen az egyik legfontosabb célkitűzés volt beiktatása óta. Az amerikai elnök abban reménykedett, hogy mandátuma első száz napján belül előrelépést ér el, de csapata eddig csak részleges eredményeket tudott felmutatni.

Az Eurázsia Központ elemzése emlékeztet arra, hogy amerikai közvetítéssel Moszkva és Kijev megállapodott egy 30 napos moratóriumban az energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről, amely március 18-án lépett életbe. A felek azonban többször is azzal vádolták egymást, hogy megsértik a megállapodást. Vlagyimir Putyin két alkalommal is ideiglenes tűzszünetet hirdetett: húsvétkor (április 19–20.), amit Kijev is elfogadott, valamint a győzelem napja 80. évfordulójára (május 7–10.). Utóbbinak őszinteségét megkérdőjelezi az ukrán vezetés.

A kutatók szerint Trump hivatalba lépésével látványosan felélénkült a párbeszéd Washington és Moszkva között: az amerikai elnök és Putyin több telefonbeszélgetést is folytattak, szakértőik Szaúd-Arábiában és Törökországban több alkalommal is hosszú tárgyalásokat tartottak, Trump különmegbízottja pedig legalább négyszer járt Moszkvában. Mindez a két ország közötti viszony bizonyos szintű normalizálódását jelzi, bár barátságosnak továbbra sem nevezhető.

Az Eurázsia Központ kutatói úgy vélik, Trump győzelme Ukrajna számára kétes kilátásokkal járt, mivel Kijevben attól tartottak, hogy az új amerikai elnök intézkedései Moszkvának kedveznek majd. Az első lépések mintha igazolták volna ezeket az aggodalmakat. A washingtoni kapcsolatok mélypontjára Zelenszkij hivatalos látogatásakor került sor, amikor az ukrán elnök feszült légkörű eszmecserét folytatott Trumpékkal a Fehér Házban, közvetlenül egy ásványkitermelési megállapodás aláírása előtt.

A viszony azóta némileg rendezettebbnek tűnik, de továbbra is vannak vitás pontok, amelyek akadályozzák az előrehaladást. A jég Ferenc pápa temetésén tört meg, ahol Trump és Zelenszkij egy rövid, de konstruktív találkozót tartottak, amit mindkét fél pozitívan értékelt.

Az Egyesült Államok továbbra is aktívan tárgyal Oroszországgal és Ukrajnával a békefolyamat előmozdítása érdekében (cáfolták, hogy feladnák a közvetítői szerepüket). Az Eurázsia Központ kutatói szerint azonban

a rendezés egy bonyolult, ellentmondásokkal teli, rendszerszintű problémagóc, amely csak komoly erőfeszítéssel és kompromisszumkészséggel oldható meg.

A száznapos határidőt ambiciózusnak, nem irreálisnak, de nehezen teljesíthetőnek nevezték. Bár az eredmények egyelőre korlátozottak, a kutatók szerint a folyamat iránya kedvező.

A béketárgyalásokról, a háborús felek érdekeiről, az Egyesült Államok szerepéről, valamint arról, milyen három út áll az amerikaiak előtt, részletesen írtunk az Index Világjátszma című geopolitikai rovatában.

Trump politikája nem marad következmények nélkül

Az Eurázsia Központ kutatói elemzésükben arra a következtetésre jutnak, hogy Donald Trump radikális retorikai és gyakorlati szakítása az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos korábbi amerikai politikától fontos tanulságokat hordoz Délkelet-Ázsia számára.

Az, hogy Trump gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta európai szövetségesei, illetve Ukrajna álláspontját, és egyoldalúan próbálta megoldani a háborút, egy olyan nagyhatalmi modell körvonalait vetíti előre, amelyben az Egyesült Államok elsősorban saját érdekeire összpontosít. Még akkor is, ha a kormányzat bizonyos kérdésekben, például Kelet-Európa vagy az ASEAN-régió (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) viszonylatában, felkészületlennek tűnik.

A kutatók szerint a másik tanulság, hogy az amerikai–kínai rivalizálás várhatóan még élesebbé válik a katonai egyensúly, a technológiai fölény és a stratégiai nyersanyagok terén.

A közeledés Oroszországhoz akár eszköz is lehet arra, hogy az Egyesült Államok könnyebben összpontosíthasson Kína ellensúlyozására.

Ez a szemlélet az amerikai jelenlét és érdekérvényesítés délkelet-ázsiai kiterjesztésére is hatással lehet. Bár az USA nem készül kivonulni a térségből, sem feladni stratégiai partnereit – például a Fülöp-szigeteket vagy Thaiföldet –, elképzelhető, hogy újraszabja védelmi szerepvállalását, csökkentve a közvetlen katonai ráfordításokat, és fókuszálva a valóban létfontosságúnak tartott stratégiai pontokra.

Az elemzés arra is rámutat, hogy ez a stratégiai elmozdulás jelentős újrapozicionálást válthat ki az ASEAN-tagállamok körében. Amennyiben például az Egyesült Államok háttérbe szorítja a Dél-kínai-tenger területi vitáit, a Fülöp-szigetek óvatosabbá válhat Kínával szembeni fellépésében. Ez mérsékelheti a nézetkülönbségeket az ASEAN-országokon belül arról, miként érdemes kezelni Peking térségbeli lépéseit. Ugyanakkor, ha az USA kétoldalúan növeli a nyomást – főként a kereskedelem, az ellátási láncok és a nyersanyag-hozzáférés terén –, az belső versenyt válthat ki az ASEAN-tagok között, gyengítve a blokk egységét. Ez a dinamika egyes országokat Kína, Japán vagy India irányába tolhat. Az Eurázsia Központ teljes elemzése itt olvasható el.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök 2025. május 1-jén Washington D.C.-ben. Fotó: Bloomberg / Getty Images)