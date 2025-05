Pusztító orosz légicsapás érte az ukránok egyik legfontosabb támaszpontját, egy lőszerraktár is megsemmisült

Hétfőről keddre virradó éjjel Ukrajna újabb dróntámadást indított az orosz főváros ellen, közölte Moszkva polgármestere. Szergej Szobjanyin szerint az előző napi támadási kísérlettel együtt összesen 19 drónt fogott el az orosz légvédelem, pár nappal a győzelem napi parádé előtt, amire hivatkozva Vlagyimir Putyin korábban egyoldalú tűzszünetet rendelt el egyoldalúan.

A polgármester arról beszélt, hogy az egyik elfogott drón törmelékei Moszkva egyik főútjára, a Kasirszkoje autópályára hullottak, a helyszínre mentők érkeztek. A légi fenyegetés miatt négy moszkvai (Vnukovo, Domodedovo, Zsukovszkij és Seremetyjevo) repülőtéren ideiglenes lezárások voltak, ahogyan a Kaluga megyei Grabtsevo repülőtéren is korlátozásokat vezettek be – közölte a The Kyiv Independent.

Az orosz fél áldozatokról nem tett említést, míg Ukrajna eddig nem kommentálta a támadást.