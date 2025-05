Botrány Németországban, nem sikerült kancellárt választania a Bundestagnak

Cikkünk folyamatosan frissül!

Május 6-án, kedden reggel kilenckor nyitotta meg az új, február 24-i szövetségi választás után alakult Bundestag a második ülését, ahol a tervek szerint megszavazzák a választásokat megnyerő jobbközép-kereszténydemokrata CDU és a vele pártszövetségben induló CSU kancellárjelöltjét, Friedrich Merzet.

A szavazás csak formalitásnak tűnt, hiszen hiszen az uniópártoknak is nevezett CDU/CSU-pártszövetség és a szociáldemokrata SPD még április elején megállapodott a közös kormányzásban, majd pedig május elejére mindhárom párt zöld utat adott az általuk kidolgozott kormányprogramnak, amit hétfőn alá is írtak.

Ugyanakkor az első szavazáson Merznek nem sikerült elérnie a megválasztásához szükséges szavazatszámot.

A 630 tagú Bundestagban a szavazáson végül 621 szavazatot adtak le. 310-en szavaztak igennel, 307-en nemmel, hárman pedig tartózkodtak Merz kancellárságát illetően, amivel elmaradt a megválasztásához szükséges abszolút többségtől, a 316 szavazattól. A szavazás után a CDU-s Julia Klöckner házelnök az ülést berekesztette, hogy a frakciók vezetőivel tárgyaljanak.

A német történelem folyamán először történt meg, hogy egy kancellárt nem sikerül megválasztani az első fordulóban.

Ez egyébként azért is meglepő, mert a leendő német kormánynak, a nagykoalíciónak is nevezett CDU/CSU-pártszövetségnek és az SPD-nek összesen 328 képviselője van, azonban Merz ennél 18-cal kevesebb szavazatot kapott. A szavazás előtt névsorolvasást is tartottak, és a kormánypadsorokból mindenki jelen volt, szóval nem betegség, vagy valami előre nem látható ok miatt nem lett meg Merznek a megválasztásához szükséges abszolút többség.

Ráadásul az ellenzéki pártok mindössze 302 mandátummal rendelkeznek, azonban összesen 307-en szavaztak rá nemmel, így a leendő kormánypadsorokból több képviselő is nemmel szavazott.

A német alaptörvény szerint sikertelen kancellárválasztás esetén legfeljebb 14 napon belül kell ismét összegyűlniük a képviselőknek, hogy szavazzanak a kancellár személyéről. A második szavazásnál ugyanakkor az abszolút többség (316 szavazat) helyett elég a jelenlévők többsége is, így vélhetően Merz zöld utat kap majd a Bundestagtól, mindenesetre nem indul jól kancellári karrierje.

Azt jelenleg azonban nem tudni, hogy erre mikor kerülhet sor, a FAZ információi szerint a mai napon már nem szavaznak róla.

(Borítókép: Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) képviselője hallgatja az eredményhirdetést a német Bundestag alsóházi ülésén, amelyen az új német kancellárt választják meg, Berlinben 2025. május 6-án. Fotó: Fabrizio Bensch / Reuters)