Megvan az ütemterv, végleg betiltaná az orosz energiát az Európai Unió

Az Európai Bizottság kedden bemutatta az ütemtervét, amellyel az unió teljes mértékben megszüntetné függőségét az orosz energiától. A terv pontos határidőket tartalmaz, a tagországoknak 2025 végéig cselekvési tervet kell készíteniük az orosz energiafüggőség felszámolásáról. Ursula von der Leyen Oroszországot „egy megbízhatatlan beszállítónak” nevezte, de a döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kommentálta.

Az Európai Unió megszünteti függőségét az orosz energiától, leállítja az orosz gáz és olaj importját, és fokozatosan megszünteti az orosz atomenergia felhasználását – olvasható az EU hivatalos honlapján kedden megjelent közleményben, amelyben azt is hangsúlyozzák, hogy az unió teljes területén biztosítják az energiaellátást és az árak stabilitását. Az Európai Bizottság kedden bemutatta REPowerEU ütemtervét, amely megalapozza az EU Oroszországtól való teljes energiafüggetlenségét.

Az ütemterv az orosz kőolaj, földgáz és atomenergia fokozatos kivonását írja elő az uniós piacokról. Úgy látják, hogy 2025-től a globális LNG-ellátás gyors növekedésnek indul, míg a gázkereslet csökkenni fog, számításaik szerint az EU 2030-ig akár 100 milliárd köbméter földgázt helyettesíthet, ami 2027-ig 40–50 milliárd köbméterrel csökkenti a keresletet. A terv szerint az uniós LNG-kapacitások 2028-ra 200 milliárd köbméterrel növekednek, ami ötszöröse az EU jelenlegi orosz gázimportjának.

A REPowerEU ütemterv része, hogy:

az Európai Bizottságnak minden orosz gáz behozatalról szóló szerződést be kell mutatni, a mennyiség és a szerződés ideje mellett a jövőben a vevő személyét is tudatni kell a testülettel;

2025 végéig az orosz gázt vásárló kormányoknak tervet kell készíteniük az import leállításáról, 2025 végétől nem lehet új alkalmi, piaci szerződést kötni Oroszországgal;

a hosszútávú szerződéseket 2027 végéig kellene felmondani, így 2027 végétől teljesen leállna az orosz olaj- és gázimport az Európai Unióban, amely a Mol-t, valamint az MVM-et is érintené, amely évi 4,5 milliárd köbméter gáz vásárlására szerződött 2036-ig a Gazprommal;;

az unió orosz rendszerű atomerőművei kizárólag nem orosz üzemanyagokkal működhetnének.

„Az EU nagyon világos üzenetet küld ma Oroszországnak, az energiát nem lehet többé fegyverként használni ellenünk és az energiával nem lehet többé zsarolni minket” – mondta Dan Jørgensen, az Európai Unió energiaügyekért és a lakhatásért felelős biztosa. A jogszabályokat az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is el kell fogadniuk, de az uniós biztos hangsúlyozta, hogy „a szabályozásoknál minősített többségre van szükség, vagyis nincs vétójoga egyetlen országnak sem”.

A kedden bemutatott ütemtervet a jövő hónapban a bizottság jogalkotási javaslatai követik. A tagállamokat felkérik, hogy ez év végéig készítsék el terveiket, amelyekben meghatározzák, hogyan járulnak hozzá az orosz gáz, atomenergia és olaj importjának fokozatos felszámolásához. Megjegyzik, hogy az eddigi intézkedések miatt az orosz gázimport mennyisége a 2021-es 150 milliárd köbméterről 2024-re 52 milliárd köbméterre, részesedése pedig 45 százalékról 19 százalékra csökkent.

2027-ben végleg megszűnhet a gázimport

Az unió erőfeszítéseket tesz a gázkereslet összevonására és az infrastruktúra jobb kihasználására, elkerülve az ellátásbiztonságot és a piaci stabilitást fenyegető kockázatok – olvasható a közleményben. A gáz esetében döntő fontosságúnak látják, hogy megakadályozza az orosz gázszolgáltatókkal vezetéken és LNG formában kötött új szerződéseket, és hogy megszüntesse a meglévő alkalmi megállapodásokat 2025 végéig.

Kiemelik, hogy ezzel már ez év végére egyharmadával csökkenhet az EU orosz gázból származó ellátása, de a bizottság javaslatot tesz, hogy 2027 végéig szüntessék meg az orosz gáz összes fennmaradó importját is.

A testület új intézkedéseket is előterjeszt az orosz árnyékflotta olajszállításának kezelésére, a nukleáris energia területén a jövő hónapban javaslatokat nyújtanak be az Oroszországból származó dúsított urán behozatalára, valamint az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) által aláírt, Oroszországból származó urán, dúsított urán és egyéb nukleáris anyagokra vonatkozó új szállítási szerződések korlátozására. Mindemellett egy európai radioizotóp-völgyi kezdeményezést is terveznek, amelynek célja az EU orvosi radioizotóp-ellátásának biztosítása a saját termelés növelésével.

Ursula von der Leyen szerint Oroszország „egy megbízhatatlan beszállító”

A lépést azzal indokolják, hogy bár a REPowerEU terv és az Oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciók „jelentős előrelépést” jelentettek, de 2024-ben az EU-ban újra nőtt az orosz gázimport, „ezért összehangoltabb fellépésre van szükség, mivel az EU túlzott függése az orosz energiaimporttól biztonsági kockázatot jelent”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint „az ukrajnai háború brutálisan felszínre hozta a zsarolás, a gazdasági kényszer és az árváltozások kockázatait”.

A REPowerEU programmal diverzifikáltuk energiaellátásunkat és drasztikusan csökkentettük Európa korábbi függőségét az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. Most itt az ideje, hogy Európa teljesen megszakítsa energiaellátását egy megbízhatatlan beszállítótól

– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke, hozzátéve, hogy „az Európába érkező energia nem szolgálhat az Ukrajna elleni agresszív háború finanszírozására”. „Ezzel tartozunk polgárainknak, vállalatainknak és bátor ukrán barátainknak” – mondta.

Szijjártó Péter is kommentálta a lépést

A magyar kormány ellenzi a tervet, Várhelyi Olivér uniós biztos már hétfőn kifogást emelt a tervezet ellen. „Az Oroszország ellen bevezetett szankciók teljes kudarca után most az Oroszországból származó energiahordozók erőszakos, mesterséges, ideológiai alapon Európából történő kitiltásával az Európai Bizottság egy újabb rendkívül súlyos hibát követ el” – reagált a hírre kedden közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető szerint a lépés súlyos nehézségeket okoz több európai ország gazdaságának, ronthatja az európai cégek versenyképességét, és súlyos áremelési veszélyt is okoz az energiapiacon.

Ez a döntés arról szól, hogy Ukrajna esztelen és mérhetetlen támogatását, vagyis Ukrajna gyors Európai Unióba történő benyomásának árát és a fegyverszállítások árát az Európai Bizottság az ésszerűen működő ésszerű politikát végrehajtó országokkal, így Magyarországgal akarja megfizettetni. Mi ezt visszautasítjuk, mi nem vagyunk hajlandók megfizetni az Ukrajnába irányuló esztelen és mérhetetlen támogatások árát

– hangsúlyozta Szijjártó Péter, kijelentve, hogy „nem vagyunk hajlandók megfizetni Ukrajna extra gyors európai uniós csatlakozásának az árát”.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Bizottságnak ez a döntése arról szól, hogy többek között Magyarországgal fizettessék meg Ukrajna „esztelen és mérhetetlen” támogatásának árát, így súlyosan veszélybe sodorják Magyarország energiaellátásának biztonságát, áremelési veszélyeket okoznak és súlyosan megsértik az ország szuverenitását is.