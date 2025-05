Erdő Péter beköltözött a Szent Márta Házba, üzent a konklávé előtt

Az esztergom–budapesti érsek elmondása szerint az élőkészítő beszélgetések során érezte a legjobban azt, hogy „sokan akarják, sokan kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtunk keresztül”. Hozzátette, az emberekben van egy „hívő nyitottság”, ami azt jelenti, hogy „a Szentléleknek a működését talán megérezzük majd a Sixtus-kápolnában is”. Ehhez kapcsolódóan felidézte Szent II. János Pál pápának egy írását, melyben egy jövőbeli pápaválasztást képzel el.

Az eseményt úgy írja le, mintha „ott a szellemek harcolnának”, a rossz szellemek és a Szentlélek, aki „erősebb mindenkinél, de az ember gyenge”. Az embernek pedig hagynia kell, hogy a Szentlélek irányítása érvényesüljön és ne más szellemekre hallgasson. „Azt hiszem, hogy ha ez megtörténik, akkor ez egy nagyon szép pápaválasztás lehet és a világ felé is egy reményteli üzenetet hozhat” – mondta a bíboros.

– emelte ki Erdő Péter, majd elmondta, hogy Ferenc pápa adta ki az idei év szent szavát, hogy a remény zarándokai.

Sokat beszélgettek a reményről, és megállapították, hogy a világ azért van remény nélkül, „mert pogány”. Felelevenítette, hogy a Szent István napján, augusztus 20-án a Szentírásban fel szokták olvasni, hogy „ne legyetek mind a pogányok, akik hiábavalóságokon járatják az eszüket és nincsen reménységük”.

Tehát aki azt hiszi, hogy a földi élet számára minden, hogy annál több nincs, az a földi élet dolgait fölfokozott erővel fogja hajszolni, hiábavalóságokra túl nagy energiát fordít, és persze a többi emberek felé is egy harcosabb, egy önzőbb magatartásformát vehet fel. Aki viszont reménykedik a szó Krisztus értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is föltámadásra és örök életre hívja. Na most ezt kell nekünk, a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet. Nagyon nehéz