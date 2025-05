Robert Fico kigyúrt felsőtesttel, a jéghideg Dunából üzent a sajtónak

A szlovák miniszterelnök Facebook-oldalán tett közzé egy képet, amelyen Robert Fico derékig a Duna vizében áll, vizes, kigyúrt felső testéhez tapadó pólóban. A fotóhoz fűzött bejegyzésében a kormányfő megjegyezte:

Vártalak benneteket reggel, hol voltatok? Még tegnap a sajtó »aggódott«, hogy egyáltalán lélegzem-e, és fel tudok-e menni a hivatalomba. Ezért ma reggel meghívtam őket a partra, hogy melegedjenek fel és ússzanak. Úgy érzem, szükségük lett volna rá. Senki sem jött el. Érthető. Szemerkélt az eső, és hidegebb volt

– írta.

A horvát Index szerint Fico ezzel a gesztussal azokra a híresztelésekre reagált, amelyek szerint egészségi problémái miatt az utóbbi időszakban többször is lemondott hivatalos programokat. A miniszterelnök a tavalyi, 2024 májusában történt merénylet után többször is műtéten esett át, és bár visszatért a közéletbe, a közelmúltban többször is változtatott hivatalos napirendjén.

Azért vannak problémái

A szlovák kormányfő vasárnapi sajtótájékoztatóján elismerte, hogy vannak egészségügyi problémái, amelyek a tavalyi merénylettel függenek össze.

Vannak bizonyos dolgok a merénylettel kapcsolatban, amelyek megakadályoznak abban, hogy adott pillanatban négyórás autóutat tegyek meg. Ennyi az egész. Többet nem mondok

– nyilatkozta, amikor egészségi állapotáról kérdezték.

A politikus azonban továbbra is hangsúlyozta, hogy fizikailag felkészült „a rendkívül igényes” miniszterelnöki munka ellátására. „1991 óta vagyok a politikában, tehát 34 éve… Tudom, hogy szeretnétek megszabadulni tőlem, de erre még egy kicsit várni kell” – üzente a sajtónak.

Az elmúlt hetekben Fico több alkalommal is megváltoztatta hivatalos programját: lemondta a május 1-jére tervezett eseményeit, valamint áprilisban egy sajtótájékoztatót és egy nagy-britanniai előadást is. A parlament képviselőinek két héttel ezelőtt elismerte, hogy további műtétekre lesz szüksége.