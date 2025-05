Az előzetesen vártakhoz képest sokkal nagyobb szavazataránnyal jutott be a román elnökválasztás második fordulójába a végső győzelemre is esélyes szélsőjobboldali George Simion, ahol majd Bukarest független főpolgármesterével, Nicusor Dannal mérkőzik meg. Az eredmények nemcsak a tavaly alakult kormány felbomlásával, hanem a román pártrendszer átalakulásának megkezdésével jártak. Négy pontban mutatjuk be, mit lehet kiolvasni az első forduló eredményeiből.

Május 4-én, vasárnap rendezték meg a román elnökválasztás első fordulóját, miután az eredetileg tavaly novemberben és decemberben rendezett elnökválasztás eredményét a második forduló előtt 48 órával érvénytelenítette a román Alkotmánybíróság.

A vártaknak megfelelően a megismételt választás első fordulóját végül a szélsőjobboldali, a múltban gyakran magyarellenes kijelentéseiről ismert George Simion nyerte, akinek ezzel végérvényesen sikerült a múltban focihuligán és szélsőjobboldali politikai aktivista imédzsét jól öltözött, európai politikusok között is otthonosan mozgó karakterre cserélni – győzelméhez például a márciusban Bukarestben meglátogató Mateusz Morawiecki egykori lengyel miniszterelnök, valamint Matteo Salvini olasz miniszter is gratulált, előbbi ráadásul egy közös képpel.

A választás igazi kérdése az volt, hogy ki lesz majd az egykoron még úzvölgyi katonai temetőben akciózó Simion kihívója, amire alapvetően két jelöltnek volt valós esélye: a nevében szocialista PSD, a jobbközép-liberális PNL és a magyar RMDSZ kisebbségi kormány közös jelöltjének, egykori PNL-vezér Crin Antonescunak, valamint az egykoron még progresszív-liberális pártot, az USR-ét megalapító, majd azt kultúrpolitikai okok miatt elhagyó bukaresti főpolgármesternek, Nicusor Dannak.

Kettejük versenyében végül utóbbi kerekedett felül, így ő vághat neki annak a nehéz feladatnak, hogy egy rendkívül színes, a baloldaltól egészen a jobboldalig terjedő választási koalíciót valahogyan egyesítsen Simion ellenében.

Hogy sikerül-e Dannak, az két hét múlva, május 18-án fog kiderülni, ugyanakkor a mostani elnökválasztásból így is több tanulságot le lehet vonni a román politikáról, valamint a románok a politikai elitjükről vallott nézeteikről.

A vereség miatt felbomlott a román kormány

Csakúgy, mint a végül érvénytelenített elnökválasztáson, a mostani is a román politikát lényegében a kétezres évek elejétől meghatározó PSD és PNL számára óriási vereségével ért véget.

A két, Romániát hol váltógazdaságban, hol egymás ellenében, hol pedig az általuk épített rendszer fenntartása érdekében vezető párt a magyar RMDSZ-szel közösen indított jelöltje be se jutott a második fordulóba,

miközben a 2024-es novemberi választáshoz képest nem is külön-külön jelöltekkel vágtak neki, hanem közös kompromisszumként visszahozták a nyugdíjból a tíz éve semmilyen politikai posztot betöltő Crin Antonescut.

Mindössze pár hónappal ezelőtt a kormánypártok akkori jelöltjei – az időközben miniszterelnöki posztjáról lemondó PSD-s Marcel Ciolacu; a PNL által indított Nicolae Ciuca, valamint az RMDSZ immáron szokásosnak mondható elnökjelöltje, Kelemen Hunor – együtt a szavazatok 32,44 százalékát szerezték, míg a decemberi parlamenti választáson e három pártra a szavazók összesen 41,43 százaléka adta le a voksát.

Ehhez képest most e három párt által közösen indított Antonescura a románok mindössze 20,07 százaléka szavazott,

de ha még a PSD egykori meghatározó miniszterelnökére, a most függetlenként elinduló Victor Pontára adott szavazatokat is a román politikai elitre szánt szavazatként számoljuk, ez akkor is csak a szavazatok valamennyivel több mint egyharmada.

Antonescu egyébként sem tűnt jó választásnak. A politikából tíz éve visszavonult, személye inkább kényszerű kompromisszum volt, semmint inspiráló jelölt. Ráadásul nem csak az eredményén látszik, hogy tényleg csak legkisebb közös többszörösként tudtak megállapodni az ő indításában.

A PSD bázisszavazói számára a pártjuk által egykoron minden rossz eredendőjének beállított PNL-vezérre való szavazás egy nehéz pirula lehetett – ezért is szavazhattak helyette sokan inkább a PSD egykori vezetőjére, Pontára –, míg az egyébként függetlenként induló Ponta a PNL pártirodájában válthatott ki bizalmatlanságot. Ezzel párhuzamosan pedig a két párt részben az RMDSZ-t okolja, mondván, a magyarlakta megyékben kevesebben mentek el szavazni, mint országosan, azt elhallgatva, hogy Antonescura egyébként pont ezekben a megyékben tudott csak győzni.

Ennek fényében egyáltalán nem nagy meglepetés, hogy a választás másnapján a PSD-s miniszterelnök, Marcel Ciolacu egyrészt benyújtotta kormányfői lemondását,

valamint bejelentette, hogy a PSD kilép még a kormányból is.

Mivel biztos, hogy nem a mostani kormánypártok adják majd a következő román elnököt, így Ciolacu napjai eleve meg voltak számlálva miniszterelnökként, emellett pedig úgy láthatta, pártja számára az lehet kedvezőbb, hogyha nyitva hagyja a kaput mind Simion, mind Dan számára, ami miatt már leszögezték, hogy egyik jelöltet sem fogják hivatalosan támogatni a második fordulóban.

Ezzel véget ért a román politika egyik legérdekesebb időszaka, amikor a Romániát egymást között váltógazdaságként irányító két rivális összefogott, hogy távol tartsa a hatalomtól a szélsőjobbot – hogy érzékeltessük e kuriózumot, ez olyan, mintha a magyar politikában Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor még 2018 előtt koalícióra léptek volna, hogy így tartsák távol a néppártosodást akkor még csak megkezdő Vona Gábort.

A románok fellázadtak a román politikai elittel szemben

Ugyanakkor az éremnek két oldala van: míg a román politikai elitet lényegében képviselő két jelölt a szavazatok harmadát kapta, addig a választásokat megnyerő, majd azt videóüzenetében a teljes román politikai rendszer elleni győzelemként keretező George Simionra a románok 40 százaléka szavazott, akinek két hét múlva a kihívója a PSD és a PNL által dominált politikát szintén meghaladni kívánó – valamint Bukarestben főpolgármesterként az ő üzleti köreikkel szemben hatásosan fellépő – Nicusor Dan lesz, miután a bukaresti főpolgármesterre a szavazók közel 21 százaléka szavazott.

Azaz a románok majdnem kétharmada olyan jelöltre adta a szavazatát, aki a román politikát teljesen áthálózó PSD és PNL rendszere elleni fellépéssel kampányolt.

Ez nemcsak azt mutatja meg, hogy a románoknak elegük van a Romániát hol egymás ellenében, hol pedig együtt, az általuk felépített rendszer védelme érdekében irányító PSD-ből és PNL-ből, de azt is, hogy e két párt még a recepten se változtatott a végül érvénytelenített elnökválasztás után.

Akárcsak fél évvel ezelőtt, most is két olyan jelölt jutott tovább, akik elutasítják az elmúlt évtizedek politikáját. A különbség az, hogy ezúttal nem két tapasztalatlan, a sajtó kérdéseit kerülő szereplő versenyez, hanem két rutinos, politikailag sikeres, jól kommunikáló politikus küzdelme várható a második fordulóban.

A PSD a kormányból való kilépésével már el is kezdett helyezkedni a mostani választás után megváltozott pártrendszerben, amire valószínűleg a PNL is reagál majd, miközben az RMDSZ jelenleg a szerinte magyar kisebbség létét fenyegető Simion ellen próbálja mozgósítani a magyarokat.

Lesz-e tűzszünet a szélsőjobbos belharcon belül?

A kampány során egyébként a legkedvezőbb helyzetben Simion volt. A tavalyi érvénytelenített választáson mindössze negyedik helyet megszerző AUR-elnök túlzottan nem is erőltette meg magát az első fordulóra.

Az első tévés vitáról például egyszerűen kivonult, miután átadott egy csokor virágot a novemberben még a második fordulóba jutó Elena Lasconinak, ezenkívül mindössze azzal foglalkozott, hogy megpróbálja megszólítani a novemberben még a Calin Georgescut ikszelőket, akit a mostani választástól eltiltottak az indulástól.

Annak ellenére, hogy a Georgescu-árvák többsége le is adta rá a szavazatát – novemberhez képest még alacsonyabb részvétel mellett is több mint négyszázezren szavaztak többen most rá, mint legutóbb kettejükre –, ugyanakkor nincs könnyű helyzetben.

Ugyan ez elegendő volt a második fordulóba való bejutáshoz, de egyrészt a szélsőjobb megosztott, másrészt kérdéses, hogy kizárólag ezzel elérheti-e az 50 százalék + egy szavazatot két hét múlva.

Noha a választás napján Simion és Georgescu együtt adta le szavazatát, de a korábban a Simion által alapított és felépített AUR-ból kitúrt Georgescu eleve nem is tartja legitimnek ezt a választást és az érvénytelen szavazásra buzdított – csakúgy, mint a szintén AUR-szakadár párt, az SOS Románia –, másrészt ő is tudja, Simion épp az ő tavalyi győzelmét kihasználva aratott nagyarányú sikert most vasárnap.

Ugyan Simion korábban azt ígérte, hogy Georgescu nevében is elindul, és azzal kampányolt, hogy győzelme esetén akár miniszterelnöki pozíciót is adna az indulástól eltiltott elnökjelöltnek, de valószínűtlen, hogy a sikerben osztozkodni szeretne vele:

az AUR története során nem véletlenül esett át már több pártszakadáson, és nem véletlenül állítja azt több távozó is, hogy az lényegében Simion projektje.

A párt eddigi története a felemelkedés összekapcsolódott Simion politikai karakterének fejlesztésével is: az egykori fociultrából, valamint magyarellenes kijelentéseket tevő, a Nagy-Románia ügyét képviselő Simionból egy, a koronavírus-járvány során a szabadságjogokat védő, szalonképes, magát akár európai politikusokkal is körbevenni tudó öltönyös politikust faragjon – ez már az elnökválasztás előtt is valamennyire sikerült is, hiszen ő például az Európai Parlamentben az Európai Néppárttal olykor együttműködő ECR pártcsalád egyik alelnöke.

Ugyanakkor az biztos, hogy a szélsőjobboldal egyesítése önmagában kevés lenne a győzelemhez – a szélsőjobboldali pártok (AUR, SOS Románia, Fiatalok Pártja) a tavalyi parlamenti választáson együtt 32 százalékot szereztek –, ezért bővítenie kell a választói koalícióját.

Az, hogy az elnök jogköreibe egyébként nem tartozó megélhetési válság kezelésére tett populista ígéretei, az általános elégedetlenség, valamint a politikai elit és az általuk működtetett rendszer szétverésére tett fogadalma elegendőek lesznek-e, majd csak két hét múlva derül ki.

Mindenesetre az első fordulóban elért 40 százalék feletti eredménye miatt nagyon jó helyzetből indul, hiszen például a most Pontára szavazók egy részét is behúzhatja – az egykori miniszterelnök legutóbb Georgescut támogatta volna –, ahogy az is segíthet, hogy a PSD egyik jelöltet se fogja támogatni, miközben a kampány során épp Simion megállítását tűzték ki célul. Igaz, ez egyszerűen arról is szólhat, hogy Ciolacuék nem szeretnék a nevüket egy végül alulmaradó jelölt mellé ragasztani.

Sikerül-e megismételni a 2000-es elnökválasztás eredményét?

Azzal, hogy a második fordulóba végül Bukarest főpolgármestere, Nicusor Dan jutott be, igazolta a liberális, ám mostanság szociálisan olykor konzervatív nézeteket valló USR számításait, amikor a párt alelnöke – jelenleg ügyvivő elnöke –, Dominic Fritz vezetésével dobták pártelnökük, a novemberi választáson még második fordulóba jutó Elena Lasconi jelöltségét.

Lasconi eleve csak azért maradhatott hivatalosan a párt jelöltje – a szavazólapon Lasconi neve mellett szerepelt az USR logója –, mert pártelnökként nem írta ki azt a pártkongresszust, ahol a párt hivatalosan döntött volna a jelölt személyéről, miközben legutóbb leginkább a protesztszavazatoknak, valamint a gyenge ellenfeleknek köszönhette, hogy legkisebb rosszként második lehetett – akkor a népszerűtlen miniszterelnököt, Ciolacut, valamint a PNL jellegtelen jelöltjét, Nicolae Ciucát kellett maga mögé utasítania.

a pártból emiatt sokan úgy látták, hogy a 27 ezres lélekszámú Hosszúmező polgármestere helyett az időközben indulását bejelentő bukaresti főpolgármesternek több esélye van.

A korábban matematikából doktorált Dan eleve nemcsak több politikai tapasztalattal rendelkezik, mint Lasconi, de határozottabban is kommunikál, valamint több eredményt tud felmutatni Bukarest főpolgármestereként, mint az interjúhelyzetekben gyakran nagyokat hibázó egykori tévébemondó.

Ez azt az elég szokatlan helyzetet szülte, hogy noha az USR pártelnöke Lasconi, az elnökség többi tagja arra biztatta a donorokat, hogy Lasconi helyett Dan kampányát támogassák, aki egyébként már 2017 óta nem tagja a részben általa alapított pártnak. Nem meglepő, hogy a választás másnapján Lasconi hivatalosan is lemondott pártelnökségéről, ahonnan ezzel a lépéssel lényegében már eleve korábban kitúrták.

A bukaresti főpolgármester az első akadályt pedig már teljesítette: Antonescut legyőzve bejutott a második fordulóba, amit egy Európához vagy Kelethez csatlakozni kívánó Románia közötti küzdelemként keretez, miközben Simion a választás tétjének a régóta nem működő, teljes román politikai rendszer elleni harcként definiál.

A padlója és a plafonja mindenképpen magasabban van, mint Lasconinak, az ugyanakkor csakúgy, mint Simionnál, nála is kérdéses, hogy milyen választási koalíciót tud felépíteni. Simionhoz hasonlóan ő is a PSD–PNL dominálta politikai rendszer átlépését tűzte zászlóra, ugyanakkor annak eltörlése helyett annak megreformálását célozva.

Az pedig kérdéses, hogy mennyire befolyásolja lehetőségeit, hogy az első forduló során Lasconi azt sugallta, Dan összejátszhatott a politikai elittel.

Simionhoz hasonlóan neki is egy fragmentált politikai koalíciót kellene felépítenie, és a választás estéjén tett kijelentései alapján úgy tűnik, leginkább a 2000-es elnökválasztási kampányát másolhatja le, amikor Ion Iliescu legyőzte az akkor második fordulóba jutó szélsőjobboldali jelöltet.

Azonban Simion nem hasonlítható össze a Nagy-Románia akkori elnökével, hiszen nála jóval szalonképesebb, viszont Dan előnyére válik, hogy ő nem is egy korábbi kommunista, mint Ion Iliescu volt 2000-ben.

A Romániában egyébként gyakran megbízhatatlan közvélemény-kutatások még az első forduló előtt hol egyik, hol másik jelölt előnyét mérték egy kettejük közötti hipotetikus verseny kapcsán, így a következő két hét során kiélezett kampány várható mindkét fél részéről. Május 18-án kiderül, a románok mely jelölt által ígért változásnak adnak majd bizalmat.

(Borítókép: George Simion elnökjelölt és a Szövetség a Románok Uniójáért (AUR) vezetője távozik sajtótájékoztatója után Bukarestben 2025. május 4-én. Fotó: Ioana Moldovan / Bloomberg / Getty Images)