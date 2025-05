Orbán Viktornak üzent a magyagyellenes román elnökjelölt

A BBC újságírójának adott interjút a romániai választások első körét megnyerő George Simion. A politikus szerint az Orbán Viktor által emlegetett határok megváltoztatása, valamint az összetűzések már ezer éve történtek, így azok már nem relevánsak.

Szerinte egyesíteniük kellene az erőiket és együttesen kellene fellépniük az illegális migráció, a demográfiai problémák és a woke- és más neomarxista ideológiák ellen, mert azok Romániának és Magyarországnak is károkat okoznak.

Akár akarjuk, akár nem, egy földön élünk. Ugyanazon az országon és a szomszédos országokon osztozunk. Tehát együtt kell megteremtenünk a jövőt

– mondta.

A román politikus az interjúban beszélt az Oroszországhoz való hozzáállásáról. Már középiskolás, egyetemista kora óta úgy gondolja, hogy az oroszok veszélyt jelentenek Romániára, Lengyelországra, valamint a balti államokra. Ezért abban bízik, hogy az amerikai béketárgyalások megoldáshoz vezetnek.

Ukrajnával kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a szomszéd országok betartanak minden nemzetközi megállapodást, amit szerinte most Ukrajna nem tesz meg, akkor pozitívan viszonyul hozzájuk. „de meg kell érteniük, hogy már nem a Szovjetunióban vagyunk, és nem szabad úgy viselkedniük, mint az oroszoknak” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy Romániának folytatnia kellene-e az ukrán F–16-os pilóták kiképzését azt mondta, „a regionális és a világbéke érdekében nem az a prioritásunk, hogy többet fektessünk be tankokba, fegyverekbe, katonai eljárásokba, hanem a béketárgyalásokba”. A háború nem halad vezet sehova, ezért nem ért egyet azzal, hogy más nemzetekbe fektessenek be. Ehelyett a saját hadseregükbe fektetne be, a védelmük biztosítása érdekében – hangsúlyozta.

Szerinte Európai Unióban lévő mind a 27 tagállam állampolgárai változást szeretnének, és vissza akarnak térni „a józan észhez” és le akarják állítani „Ursula von der Leyen, az EU jelenlegi vezetőjének őrült politikáját”. Úgy gondolja, hogy az uniós bürokraták félnek tőle, de nem tervez háborút indítani, csak a politikai színtéren szeretne győzelmeket aratni.

A román elnökválasztás a politikai elit bukását hozta, aminek a magyarok ihatják meg a levét

Május 4-én, vasárnap rendezték meg a román elnökválasztás első fordulóját, miután az eredetileg tavaly novemberben és decemberben rendezett elnökválasztás eredményét a második forduló előtt 48 órával érvénytelenítette a román alkotmánybíróság.

A vártaknak megfelelően a megismételt választás első fordulóját végül a szélsőjobboldali, a múltban gyakran magyarellenes kijelentéseiről ismert George Simion nyerte, akinek ezzel végérvényesen sikerült a múltban focihuligán és szélsőjobboldali politikai aktivista imidzsét jól öltözött, európai politikusok között is otthonosan mozgó karakterre cserélni – győzelméhez például a márciusban őt Bukarestben meglátogató Mateusz Morawiecki egykori lengyel miniszterelnök, valamint Matteo Salvini olasz miniszter is gratulált, előbbi ráadásul egy közös képpel.