Az Európai Parlament a következő uniós pénzügyi keret forrásait is a jogállamiság tiszteletben tartásához kötné

Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely a következő többéves uniós pénzügyi kerethez való hozzáférés esetében is feltételül szabná a jogállamiság tiszteletben tartását. A testület olyan mechanizmusokat is szeretne, amik lehetővé tennék, hogy a támogatásokkal érintettek ne kerüljenek hátrányba kormányaik miatt. Kiemelték, hogy az Egyesült Államok megváltozott hozzáállása miatt az uniónak számos területen, köztük az orosz-ukrán háború, a gazdasági és társadalmi nehézségek kezelése, a valamint a klímaváltozás terén is nagyobb teher nehezedik.